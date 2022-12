Taggia: firmato l'atto di acquisto, 'Park 24' è del Comune. A marzo l'inizio dei lavori

Dopo la stipula del compromesso ad aprile, da oggi la società 'Park 24' è di proprietà del Comune di Taggia. È stato infatti firmato l’atto di acquisto dell’area e del compendio immobiliare.

Il sindaco Mario Conio commenta: “Si chiude così la prima pagina inerente all’acquisto del bene. Un passaggio fondamentale che permetterà nel mese di marzo di cominciare i lavori all’interno del cantiere con interventi sulla struttura in cemento armato; seguiranno poi i lavori per la realizzazione della grande piazza, il collegamento della pista ciclabile e il giardino nell’area dell’ex passaggio a livello”.



Procede quindi l’ambizioso progetto dell’amministrazione comunale che vuole risolvere una volta per tutte una delle principali problematiche del territorio.

“Una svolta epocale – prosegue il primo cittadino – che permetterà una nuova fase di sviluppo e crescita socioeconomica del nostro territorio. Parliamo di oltre 9mila metri quadrati di spazio urbano che torneranno a disposizione della cittadinanza”.