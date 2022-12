Alunni della Secondaria ‘Ruffini’ di Taggia e Badalucco premiati al concorso ‘Piccoli artisti del Natale’

Sono stati annunciati domenica scorsa i vincitori del 56° concorso internazionale di disegno ‘Piccoli artisti del Natale’, indetto dai frati Carmelitani Scalzi del Santuario di Gesù Bambino di Praga in Arenzano e destinato agli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione. Quest'anno i giovani concorrenti (in totale più di 11.500) si sono misurati con il tema della Natività.

Per iniziativa della prof.ssa di religione, Giovanna Morabito, gli alunni della scuola Secondaria ‘Ruffini’ di Taggia e della scuola Secondaria di Badalucco hanno potuto partecipare all'importante iniziativa e, alcuni di loro, sono stati inseriti tra i finalisti. In particolare si tratta di Marta Arnaldi (2a B), Isabella Viano (1a di Badalucco), Rita Bianchi (2a di Badalucco) e Nicolò Qerimi (3a di Badalucco).

I loro disegni saranno esposti in una mostra presso il seminario di Arenzano dal 25 dicembre al 2 febbraio prossimi. Il disegno di Marta Arnaldi, inoltre, ha vinto il secondo premio per l'originalità, assegnato dalla giuria di esperti del concorso. La premiazione ufficiale si terrà ad Arenzano domenica 22 gennaio alle 15.

"Per me è una grande soddisfazione - afferma la prof.ssa Morabito - in quanto non capita tutti i giorni di vedere premiati i propri alunni in un concorso internazionale. In fase di realizzazione dei disegni sono stata molto colpita dalla capacità dei ragazzi di comprendere a fondo e reinterpretare in chiave artistica il messaggio del Natale".

Nelle foto: Marta Arnaldi e la dott.ssa Anna Maria Fogliarini (Dirigente scolastico I.C.Taggia) durante la premiazione a scuola; disegno di Marta Arnaldi; Isabella Viano e la prof.ssa Morabito; Nicolò Qerimi e la prof.ssa Morabito.