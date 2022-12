A Natale la solidarietà non si ferma: sotto l’albero Zukki, il libro della giornalista alassina Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina

Non solo solidarietà sociale, ma una vera e propria alleanza per l’educazione al movimento dei bambini, allevata sulla base di evidenze scientifiche: nasce così l’inserimento del libro “ZUKKI – Diario di una Zucca Felice” all’interno del modello sperimentale, già innovativo e originale, del Tennistadium di Lagnasco (Cn). Questo impianto all’avanguardia ed unico nelle sue peculiarità, è stato voluto e sostenuto dalla famiglia Rosatello, che ha dato alla provincia Granda una struttura senza precedenti nel modo di vivere il tennis a tutte le età.

“Regalare questo libro della Fata Zucchina a tutti i nostri piccoli iscritti rientra nel patto per la salute che ispira i nostri valori e la nostra programmazione in campo – spiega Claudio Rosatello, founder del Tennistadium - che deve avere un seguito costruttivo per ogni allievo nella vita di tutti i giorni. L’educazione ai movimenti felici di cui ZUKKI si fa portavoce, infatti, è per noi il focus del metodo educativo del maestro e coach sportivo Duccio Castellano, che pone al centro dell’attività il bambino e consente di migliorarne le competenze motorie, cognitive, emozionali e sociali”.

Tennis e lettura. Di suo, il testo didattico della divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa a favore dell’Ospedale “Gaslini”, va letto proprio come un progetto di educazione al senso della cittadinanza responsabile e felice, partendo ovviamente dalla “palestra” fondamentale per vivere al meglio a tutte le età: il rapporto con sè stessi.