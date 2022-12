Sanremo: degrado in salita Poggio, un lettore chiede al Comune di renderla solo pedonale (Foto)

Un nostro lettore, Stefano Bottini, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in Salita Poggio, la mulattiera che dal mare porta al centro storico della frazione di Sanremo, segnalata anche da una apposita cartellonistica del Comune:

“Lavoro molto apprezzato per gli amanti delle escursioni a piedi, ma che purtroppo non viene rispettato dai soliti sporcaccioni delinquenti, solo così bisogna definire le persone che continuano ad inquinare l'ambiente. Questa mulattiera ha bisogno di alcuni piccoli interventi di manutenzione: sistemare le buche lungo il percorso, sistemare i parapetti e fare una pulizia dei rifiuti abbandonati. L'ideale sarebbe renderla solo pedonale ed è una richiesta che fanno molti residenti della zona. Lasciare solo il transito pedonale ed alle biciclette, sarebbe l'ideale come sentiero turistico per Poggio. Chiediamo cortesemente al sindaco Biancheri di occuparsi di questa situazione”.