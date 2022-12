Sanremo: venerdì scorso la festa del decennale per la scuola di pallavolo 'Mazzucchelli' (Foto)

Per festeggiare il decennale, venerdì scorso nella sala conferenze di Villa Ormond a Sanremo, si è tenuta una splendida serata all'insegna dello spirito Mazzucchelli in cui la società green ha voluto fare un bellissimo regalo di Natale anticipato a tutti i presenti all'evento.

Andrea Arnaboldi, ispiratore come ama definirsi, un ‘mental coach’ molto affermato, ha presentato il racconto ‘Continua a Sognare!’, tenendo l’attenzione di tutti i presenti, dai bambini, ai ragazzi, agli adulti, creando emozione e motivazione in tutti. Tramite video, foto e storie di sportivi ha tenuto a ribadire come sia importante avere un sogno nella propria vita e fare di tutto per raggiungerlo senza mai mollare, perdersi d'animo e senza dare retta a coloro che cercheranno lungo la via di demotivarci, dicendo magari un "lascia perdere".

"È importante perseguire un sogno – dice Arnaboldi - e fare di tutto per raggiungerlo, non importa quanto ci si metterà... L'importante è la strada per arrivarci. Sognate, sognate in grande! I giovani hanno bisogno di sognare”.

Dieci anni sono passati dalla nascita della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli. Nel corso di questa decade sono molteplici i successi conseguiti dalla società: Campione Nazionale CSI 2019, Campione Nazionale CSI 2022, Certificato di qualità argento per l'attività giovanile FIPAV 2018-19, Certificato di qualità argento per l'attività giovanile FIPAV 2020-21 senza dimenticare le numerose convocazioni dei propri atleti nei rispettivi raduni regionali e senza tralasciare l'importantissima collaborazione con l'Anderlini Volley Network e il Cuneo Volley Academy. In questi numerosi anni di attività la società matuziana non si è mai fermata, cercando di esprimere sempre pallavolo di qualità (da sempre motto cardine della Mazzucchelli) e grazie a ciò ha potuto dare vita a numerose iniziative e progetti per poter far conoscere sempre più la pallavolo a grandi e piccini ma anche per sensibilizzare le persone verso temi molto importanti quali il rispetto e la tutela dell’ambiente, il benessere e la salute, la promozione del Fair Play e del rispetto delle regole.

La festa del decennale è stata anche l’occasione giusta per fare il punto della situazione e provare a sintetizzare il percorso realizzato attraverso la composizione di un bilancio di sostenibilità. “Consapevoli che la rilevanza sociale delle attività svolte dalla Scuola Mazzucchelli – dicono i responsabili - sia molto difficile da quantificare, riteniamo però sia stata davvero importante sul piano educativo, etico e sociale nella nostra città. Riepilogare questo decennio è stata un’occasione per riflettere sul valore, non solo sportivo, e sul peso sociale derivante dall’impegno profuso da tante persone che hanno creduto e credono di essere utili per la comunità. Solo con la partecipazione e la collaborazione di tutti si possono raggiungere grandi risultati”.

La Mazzucchelli ha ringraziato la presenza dell’Assessore allo Sport, Giuseppe Faraldi, l’Assessore alla Cultura, Silvana Ormea, il Presidente Panathlon International Imperia/Sanremo, Angelo Masin, il Console del Mare, Gianni Manuguerra.