Pallavolo: under 18 e 2a Divisione in campo nel weekend per le formazioni del Volley Team Arma Taggia

Settimana ricca di impegni quella trascorsa, per le atlete del Volley Team Arma Taggia Edilizia Crescente che mercoledì sera, nella palestra di San Lorenzo, hanno disputato la partita del campionato Under 18 contro le pari età del Nova Volley.

Un primo set andato liscio per il VTAT dall'inizio alla fine, senza mai incontrare difficoltà sul percorso (set vinto 25-9). Nel secondo set bello l'allungo delle ragazze ospiti che si sono portate sul 19-10 ma che non hanno saputo chiudere con così ampio vantaggio il set (vinto 25-20). Nel terzo set le ragazze di Arma sono entrate in campo completamente distratte e si sono trovate parecchio in svantaggio (15-8), per poi cambiare marcia e andare avanti fino alla conquista dei 3 punti in palio (set vinto 25-21). Qualche lungo scambio degno di nota, alternato a momenti di poca lucidità e di distrazione, hannno caratterizzato questo match.

Venerdì sera, le ragazze di Arma, con qualche assenza tra le titolari e qualche acciacco, sono scese in campo in seconda divisione a Imperia contro l'Imperia Volley, un avversario temibile ma comunque alla portata. Primo set giocato punto a punto fino al 13-13, poi le ospiti hanno approfittato di un filotto di battute di Sara S. e hanno allungato fino al 19-14, per poi farsi recuperare, causa qualche distrazione di troppo fino al 24 pari. Primo set vinto ai vantaggi (26-24).

Secondo set partito con un po' di confusione tra le righe dell'Edilizia Crescente fino a quando il tempo chiesto dal coach Lorenzo, ha dato una “scossa” alle ragazze che hanno recuperato lo svantaggio, ma che poi si sono di nuovo perse negli errori (parecchi in battuta). E' stato di nuovo il servizio “pungente” di Sara a fare avvicinare la squadra ospite (18-21) e a dare ancora un po' di speranza svanita sul 25-20 per le padroni di casa. Tutto da rifare.

Terzo set grande sofferenza, di nuovo grande equilibrio e buone azioni di gioco in entrambi i campi per un parziale andato avanti punto a punto fino al 23-23, quando un errore in battuta e uno di ricezione hanno ceduto il set alle ragazze dell'Imperia volley. Nel quarto set le ragazze dell'Edilizia Crescente complice la stanchezza e la condizione fisica di alcune ragazze, hanno faticato molto a tenere testa alle avversarie e il set si è concluso malamente sul 25-13.

“A parte quest'ultimo set - dicono dalla dirigenza armese - possiamo essere soddisfatti per la prestazione delle ragazze di Arma, ci stiamo mettendo un po' di più la testa e stiamo lavorando sugli errori fatti”. Intanto i campionati si fermano per le vacanze di Natale ma non gli allenamenti che vanno avanti per ripartire al meglio con il nuovo anno.