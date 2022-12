Pallavolo: serie di vittorie nelle ultime settimane per le squadra maschili dell'Unione Sanremo

Ottimi risultati per le formazioni dell’Unione Maschile Sanremo di volley. La squadre che milita in Prima Divisione, con tre vittorie consecutive contro Nova Volley, VBC Savona e Carcare, conduce in testa il girone di Ponente a pari merito con il Sabazia Pallavolo. Prossima gara per la formazione sanremese, quasi tutta in età Under 19, giovedì nella difficile trasferta a Dego contro l'esperta squadra del New Volley Valbormida.

Molto bene anche la formazione Under 17 che, dopo le due sconfitte iniziali contro la capolista Imperia e Carcare, si è riscattata con tre vittorie consecutive per 3-0 contro Finale Ligure, Alassio e Nova Volley.

Questo il commento del tecnico matuziano, Michele Minaglia: “I ragazzi si stanno impegnando molto in palestra e i risultati iniziano a vedersi ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare tecnicamente. Ricordiamo che le squadre nascono da una collaborazione tra le tre società sanremesi (Riviera Volley Sanremo, SDP Mazzucchelli e Nuova Lega Pallavolo). Una collaborazione che sta consentendo a tutti i tecnici di lavorare al meglio e da ai ragazzi l'opportunità di crescere”.