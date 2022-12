Pallavolo: doppia vittoria per le formazioni maschile e femminile della Grafiche Amadeo Sanremo

Prima della sosta dei campionati ottimo weekend per le formazioni del Grafiche Amadeo Riviera Volley. La formazione maschile espugna il palazzetto di Alassio per 3-1 (25-23, 25-19, 30-28 e 25-18).

La squadra è stata fatta tutta ruotare e solo nel terzo set la formazioni matuziana non è riuscita ad imporre il proprio gioco. Con il risultato la Grafiche Amadeo è terzo in classifica a tre lunghezze dalla prima.

Grande prestazione per la formazione di Serie C femminile contro il Diano Marina. Le ragazze di Guadagnoli e Maragliano hanno vinto 3-1 (25-20, 25-20, 21-25 e 26-24). Nel quarto set, sotto di 6 punti, la Grafiche Amadeo ha saputo rimontare, imponendosi ai vantaggi per una vittoria che consente l'aggancio in classifica proprio con il Diano Marina per condividere il 4° posto.