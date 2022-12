Pallavolo: cinque vittorie e tre sconfitte nell'ultimo fine settimana per le squadre dell'Imperia Volley

Dopo la scorsa settimana, ancora otto le squadre dell’Imperia Volley scese in campo prima della sosta natalizia. Bilancio di cinque vittorie e tre sconfitte nonostante le defezioni dovute all’influenza di stagione riscontrate soprattutto nei gruppi dei settori giovanili.

Si confermano, prima della ripresa dei campionati prevista nel weekend del 14 e 15 gennaio nelle posizioni nobili della classifica, le formazioni femminili della Serie D, Seconda Divisione, Under 18 e Under 16 e quelle maschili della Under 19 e Under 17.

Campionato Regionale Serie D Maschile 7a Giornata

Clapsy Albisola - Imperia Volley 3-0

Ci voleva una super prestazione contro la capolista Clapsy Albisola, formazione che in sette gare ha concesso alle avversarie solamente un set. Nonostante una discreta gara disputata anche gli imperiesi si devono inchinare alla legge del Pala Besio.

Campionato Regionale Serie D Femminile 9a Giornata (Ultima di Andata)

Imperia Volley-Farmacia San Nicolò Albisola 3-2

Un’autentica battaglia durata oltre due ore tra due delle formazioni più giovani del campionato di serie D. Sono le imperiesi al termine di un tiratissimo tie break (16/14) ad aggiudicarsi l’incontro. Con la vittoria numero sette su nove gare il capitano Matilde Gresia e compagne consolidano, al giro di boa, il terzo posto utile per i play off alla promozione in serie C.

Campionato Seconda Divisione F Girone B 3a Giornata

Imperia Volley-Arma Mazzu 3-1

Tris di vittorie su altrettante gare per le imperiesi che guidano a punteggio pieno in coabitazione con la Mo.de Distribution di Sanremo la classifica provvisoria del campionato.

Campionato U16 Girone C 7a Giornata (Ultima di andata)

Imperia Volley-CRM Sanremo Nlp 3-0

Anche questo campionato arriva al giro di boa. Con cinque vittorie e una sola sconfitta le ragazze di Pietro Ravoncoli e Sara Pressamariti chiudono questa prima tornata al secondo posto della classifica provvisoria.

Campionato U14 Girone B 7a Giornata

Imperia Volley-San Pio X Loano 0-3

Prestazione al di sotto delle attese per le ragazze di Mario Ozenda che lasciano i tre punti alle savonesi del San Pio X Loano

Campionato U15 Maschile Girone Unico 5a Giornata

Imperia Volley-Ares Pallavolo Albisola 1-3

Sono i savonesi dell’Albisola, seconda forza del campionato al termine di una bella gara, ad aggiudicarsi l’intera posta.

Campionato U19 Maschile Girone Unico 4a Giornata

Volley Team Finale-Imperia Volley 1-3

Vittoria in trasferta al Pala Berruti di Finale ligure per il capitano Alessandro Fabbrini e compagni. Dopo quattro giornate gli imperiesi si insediano al secondo posto della classifica provvisoria in coabitazione con i savonesi della Vitrum & Class Carcare.

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano 1a Giornata

Imperia Volley-Nova Volley 3-0

Esordio vincente per il capitano Noemi Sempiterni e compagne che si aggiudicano con un rotondo 3/0 il derby con le pari età del Nova Volley.