Pallanuoto. Sconfitta nell'ultimo turno dell'anno per la Rari Nantes Imperia, giallorossi battuti 5-22 da Padova

Nell'ultimo turno del 2022 (settima giornata del campionato di Serie A2), Rari Nantes Imperia perde 5-22 contro Plebiscito Padova. Alla piscina olimpionica 'Carlo Zanelli' di Savona, campo sostitutivo di una Cascione in fase di restaurazione, i giallorossi di Enrico Gerbó non riescono praticamente ad entrare in partita lasciando la conduzione dei giochi ai veneti, fin dalle prime battute.

Padova va a segno tre volte nei primi 90 secondi incanalando il match. La rete di Taramasco illude una possibile rimonta, dato che il primo parziale è un pesante 2-6. La seconda firma giallorossa porta il nome di capitan Corio.

La Rari ha un black-out offensivo che dura quasi quindici minuti. Interrotto dal primo gol tra i grandi di Niccoló Sciocchetti: 'canterano' e figlio d' arte. L'altra soddisfazione arriva da Samuele Porro - che sigla il quarto gol imperiese -, anche per lui la prima gioia in Serie A ed in Prima Squadra.

Nel finale, la doppietta personale di Taramasco serve a fini statistici con Padova che aveva già messo al sicuro i tre punti.