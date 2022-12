Pallamano, l'under 17 dell'Abc Bordighera pareggia contro il Vigevano (Foto e video)

Fine settimana ricco di emozioni per la squadra di pallamano under 17 dell’Abc Bordighera, che ha giocato contro il Vigevano in un incontro valido per la quinta partita del campionato italiano, l’ultima del girone di andata.

“L'Abc è entrata in campo con un pensiero rivolto anche alla classifica. La partita è iniziata subito con toni veloci e battaglieri. È stato un incontro sempre condotto dall'Abc con il Vigevano sempre all'attacco per cercare di colmare la differenza di reti” - commenta l’Abc Bordighera - “Partita ben equilibrata e con poco scarto tra due valide squadre e ben preparate atleticamente. È stata una equa 'battaglia', come si suol dire ‘maschia ma cavalleresca'. Purtroppo un episodio arbitrale lascia l'Abc con un giocatore in meno, a causa di un cartellino rosso. I ragazzi riescono a rimanere comunque lucidi e a mantenere un buon margine fino a pochi minuti dalla fine. Poi alcuni guizzi personali del Vigevano permettono un buon recupero e a pochi secondi dalla fine il gap viene recuperato. La partita finisce in pareggio: 19 a 19. In questa partita dobbiamo dare merito al nostro portiere, Christian, che davvero ha salvato il risultato in più occasioni parando diversi rigori e con fondamentali parate durante il gioco. L'Abc chiude la prima parte del campionato italiano con quattro vittorie, una sconfitta e un pareggio. Complimenti a tutti i nostri ragazzi per l'impegno e i miglioramenti ottenuti”.

“Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri soci sostenitori e simpatizzanti, i genitori, gli sponsor e tutto il pubblico che segue con affetto l'Abc. Ringraziamo anche Sanremonews.it, nella persona di Elisa Colli, per seguirci passo a passo in tutte le partite, sia di campionato italiano che francese” - aggiunge il direttivo dell’Abc Bordighera - “Per uno scambio di auguri la società Abc invita tutti, mercoledì 21 alle 19 presso il Palazzetto dello sport di Bordighera, a vedere l'incontro amichevole, all'insegna del divertimento e dell'amicizia, che si terrà tra il Gruppo Veterani Abc e i ragazzi under 17. Giovedì 22 dicembre, invece, presso la Palestra Conrieri si disputeranno incontri tra tutti i nostri "piccoli" atleti, dalla babyhand al gruppo under 11 ma anche con under 13 e under 17. A seguire un ricco buffet offerto dalla società Abc per lo scambio di auguri. Soci simpatizzanti, sostenitori, sponsor e familiari sono tutti invitati. Auguriamo a tutti buone feste di Natale e un felice e prospero 2023”.

