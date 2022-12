Kick Boxing: ottimi risultati ieri a Savona per gli atleti del 'Fight Team' Ventimiglia (Foto)

Ottimi risultati per l'M.G. Fight Team di Ventimiglia dei maestri Mirko Grillo e Stefania Armando, ieri per i 4 atleti schierati a Savona per la seconda tappa del ‘Kombat Tour Liguria’ targata MPS in collaborazione con WKAFL.

Al Palapagnini di Savona moltissime le società accorse da tutta la Liguria, ma anche da Lombardia e Piemonte per dare vita a più di 85 match tra kikcboxing, K-1 e pugilato, numero ridotto dalle molteplici defezioni di club e atleti causate dall'influenza stagionale.

Nella specialità K-1 il team ventimigliese ha schiera Francesco Blasco nei 63 kg, Thomas Cusumano nei 54 kg e Florin Mocanu nei 74 kg; nel pugilato Luca Maggio nei 95 kg che purtroppo vede sfumare il suo match per abbandono del suo avversario, mentre le vittorie meritate e con eccellenti prestazioni sono arrivate per tutti e 3 gli atleti del k-1.

Sempre forte il connubio M.G. Fight Team e Indomita Sanremo, che ha visto i due maestri Mirko Grillo e David D'Ambrosio uniti allo stesso angolo in questa occasione e che dopo il recente stage organizzato a Sanremo col pluricampione Georgian Cimpeanu.

Previsto un nuovo grande evento in programma a febbraio, ovvero lo stage con il neo campione del mondo Mattia Faraoni.