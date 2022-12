Judo: 12 atleti del Sanremo Kumiai impegnati al campionato regionale di Arenzano

“Il Judo Sanremo Kumiai si complimenta con tutti gli atleti agonisti che hanno partecipato al Campionato regionale per i risultati ottenuti ed in particolare gli atleti Leonardo Moroni, Erik Semanjaku e Cristina Meluso premiati dalla Federazione Fijlkam regionale Ligure per le medaglie e podi ottenuti nella finale Italiana under 15 presso il Centro olimpico di Ostia” concludono dalla società.