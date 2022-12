Con i campionati regionali ad Arenzano si chiude l'anno sportivo dello Yoshinryu Judo Club Bordighera

Sabato si sono svolti i consueti campionati regionali della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate ed Arti Marziali) ad Arenzano dove le 30 società regionali si sono confrontate con i loro migliori agonisti. Lo Yoshinryu ha conquistato podi importanti come l’oro nei Cadetti 70kg femminili di Chiara Villotta, l’argento di Chiara Maccario nei 52kg e i due bronzi di Diana Di Ridolfo nei 57kg e Chiara Borgono nel 63kg. Niente podio per Emanuele Guidi che chiude al 5° posto, Luca Crosetti 7° e Nicolò Diurno, che alla sua prima esperienza si ferma al 9° posto. Molto bene gli Esordienti A, classe 2010 che promettono risultati soddisfacenti: Matteo Lagana conquista l’oro nei 55kg, Alessandro Villotta 2° posto nei 40 kg e Jordan Odasso 3° posto nei 60 kg.

Si è concluso l’anno sportivo per lo Yoshinryu Judo Club Bordighera. “ Una stagione importante, poiché il judo forse più di tante discipline sportive ha risentito delle disposizione anticovid emanate durante questi due anni di epidemia - dichiarano dal club - la società è stata forte ed è riuscita a rimanere in piedi grazie anche alla struttura costruita negli anni ed alla fiducia e sostegno dell’amministrazione e delle famiglie. Una partenza con un trend positivo che ancora lascia ben sperare ”.

Durante la festa di fine stagione di domenica pomeriggio, l’assessore allo sport del comune di Bordighera Stefano Gnutti ha presenziato e premiato le atlete Chiara Maccario e Chiara Villotta che grazie ad importanti risultati ottenuti nel circuito Grand Prix Italia nell’anno sono entrante nella ranking list nazionale.

Maccario infatti chiude la stagione al 6° posto tra le più forti in Italia nella categoria 48kg e Villotta al 13° posto nella categoria -70kg.

Da gennaio ripartenza per la seconda parte della stagione con importanti appuntamenti già a calendario per tutti gli atleti dello Yoshinryu Judo Club Bordighera.