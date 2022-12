Natale a Villa Boselli ad Arma di Taggia e polemiche con RT per il trenino, "Ora sappiamo a chi non rivolgerci"

"Almeno sappiamo a chi non rivolgerci il prossimo anno". Il Comitato di Natale a Villa Boselli, attraverso il presidente Riccardo Actis si riferisce a Riviera Trasporti, denunciando un'assenza di chiarezza comunicativa per il servizio trenino.

Si tratta di una delle principali attrazioni viste nelle nove edizioni della festa di punta natalizia di Arma di Taggia. Il mezzo fin dalla seconda edizione caricava bimbi e famiglie nell'area del villaggio di Natale e per tutto il giorno portava in giro le persone nelle principali vie del centro cittadino contribuendo.

Che cos'è successo? "Ci siamo attivati fin dal mese di settembre ma il trenino ci è stato negato, prima con una serie di risposte vaghe ad altrettante telefonate. Siamo rimasti in ballo per oltre un mese. Ci hanno detto che non sapevano se sarebbero riusciti a riparare il trenino e di richiamare più avanti. Poi abbiamo visto le locandine di Pompeiana...".

Nei manifesti affissi in zona si pubblicizzava proprio il servizio trenino. "Siamo rimasti spiazzati e basiti - prosegue Actis - abbiamo richiamato subito l’ufficio noleggi e ci hanno risposto che non ne sapevano nulla. Gli abbiamo scritto una mail ma non ci hanno mai degnato di una risposta. L’unico rammarico sta nel fatto di aver dovuto rispondere allargando le braccia alle tante mamme che ci hanno chiesto che fine avesse fatto questa attrazione, che per 5 anni ha fatto divertire tanti bambini".

Neanche l'anno scorso il trenino c'era. "No, infatti. Avevamo preso contatti - ricorda il presidente del Comitato di Natale a Villa Boselli - ma ci avevano risposto che non sapevano se fosse possibile sostenere la spesa per ripararlo a causa delle note condizioni in cui versa l'azienda. Quest'anno ci abbiamo riprovato visto che negli anni prima c'eravamo trovati bene, il servizio piaceva e così ci siamo mossi per tempo, sperando di poterlo far tornare".