Volley Femminile Serie D: grande vittoria per il Volley team Arma Taggia Corradini Home

Una vittoria di cuore, di carattere, e di tecnica quella di sabato sera per le ragazze del Vtat Corradini Home Solutions, contro la prima della classe, l’Andora.



Andora che arrivava a Taggia con un ruolino di marcia degno di nota: zero sconfitte, tre set concessi e primo posto in classifica. Il primo set se lo aggiudica l’Andora per 25/19, pareggia i conti il Vtat nel secondo 25/23. Terzo set molto combattuto, le ragazze di coach Ferrari sanno che è un set importante e mettono in campo una grande maturità, e senza paura si aggiudicano il set per 29/27. Si và al quarto set. L’Andora non ci stà e complice un rilassamento armese, fa valere la superiorità con un 25/17. Si decide tutto al tie-break. Luca Ferrari elargisce consigli e predica calma. Le ragazze entrano in campo sicure e decise. Set combattutissimo fino all’ 11 pari, poi, con una grande attenzione ai fondamentali il Vtat riesce ad aggiudicarsi il set per 15/12.



Una vittoria di squadra, di tutte le ragazze, con una nota di merito per chi è subentrato dalla panchina come Di Muzio, Fiori e Pitarelli che con un ace sul 14/12 regala una grande vittoria contro ogni pronostico. MVP della serata il libero del Vtat Corradini Home Solutions Rebecca Pizzio.