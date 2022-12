Undici atleti in gara portano il Judo Club Sakura Arma di Taggia al 4° posto nella classifica del campionato regionale ligure di judo 2022

Sabato 17/12/2022 si è svolto ad Arenzano (GE) il Campionato Regionale Ligure di Judo 2022, gara alla quale il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha partecipato con undici atleti, causa varie assenze dovute all'influenza.

Gli atleti hanno saputo tenere alto il livello della loro gara, classificandosi tutti in zona medaglia ed ottenendo: 4 primi posti, quattro secondi posti e tre terzi posti. Al termine della gara, la Società si è classificata al 4° posto nella classifica del Campionato Regionale per società (27 società partecipanti).

Alessio Ferrigno, tecnico che cura la preparazione agonistica del settore judo, ha commentato: "Con solo undici atleti in gara, non avremmo potuto fare di più, anzi, il risultato ci ha gratificato ampiamente perchè tutti gli atleti sono entrati nelle medaglie e dobbiamo solo recriminare che per colpa di varie influenze abbiamo avuto numerose assenze.

Per quello che riguarda il settore Judo, la gara di ieri ha chiuso l'attività agonistica del 2022, che ci ha dato grandi soddisfazioni. Ieri abbiamo avuto numerosi debuttanti, quali gli Esordienti A che erano al primo anno dell' agonismo e, per alcuni, alla prima gara agonistica, come Giada Lo Gerfo, Gioele Nigro e Alessandro Panizzi.

Negli Esordienti B, buona prova di Amaranta Angelillo e David Sassi, nei Cadetti altra buona prova di Leonardo Manetta. Ciskje Marino ha gareggiato nei Seniores come Samuele Della Torre, mentre Lisa Riccio, Lorenzo Rossi e Lorenzo Graneri hanno gareggiato negli Juniores. Lorenzo Graneri era all'esordio della categoria Juniores e ha fatto una buona prova. Adesso si chiude l'anno agonistico 2022, ma siamo già pronti alla preparazione per il 2023, per prendere parte alle gare che inizieranno da gennaio".

Il M° Ben.to Alberto Ferrigno, Direttore Tecnico del Club ed il Presidente Rita Lovrinovich desiderano ringraziare tutti gli atleti ed i genitori degli stessi per l' attaccamento dimostrato verso il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. e ringraziano tutto lo staff tecnico composto da Alberto Ferrigno, Alessio Ferrigno, Andrea Molinari, Manuela Ferrigno, Cristina Ronzitti e Samuele Della Torre per il grande impegno profuso nella formazione e preparazione di tutti gli atleti del Club.

Classifica atleti Campionato regionale 2022:

1° classificati: Della Torre Samuele - Marino Ciskje - Lisa Riccio - Lorenzo Rossi.

2° classificati: Graneri Lorenzo - Lo Gerfo Giada - Manetta Leonardo - Nigro Gioele.

3° classificati: Angelillo Amaranta - Panizzi Alessandro- Sassi David.

Classifica delle prime cinque Società, che sono state premiate dal Comitato Regionale Ligure Fijlkam - Sett. Judo:

1) Pro Recco Judo

2) Budo Semmon Gakko Genova

3) O.K. Club Imperia

4) Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.

5) Sharin Judo Savona

seguono altre 22 Società.