Calcio a 5 femminile serie C, le Airole Women salutano in semifinale la fase regionale di Coppa Italia

È finita in semifinale l'avventura delle Airole Women nella fase regionale di Coppa Italia di serie C di calcio a 5 femminile FIGC. Nella gara secca a Savona in casa del Priamar infatti le ragazze biancoverdi hanno ceduto alla maggiore esperienza del team locale uscito vincitore per 5-0. Contraddistinta inoltre dalle pesanti assenze del capitano Alessia Greco, del vice Cecilia Musizzano e di Tiziana Ferreri la prestazione delle Airole Women ha retto solo nel primo terzo di gara caratterizzato da un sostanziale equilibrio in seguito al quale il Priamar ha poi reso sempre più netta la sua superiorità nella condizione fisica e nelle occasioni da gol.

Ben chiuso in difesa e chirurgico nelle conclusioni a rete il team rossoblù di Claudio Badano ha così incrementato il vantaggio fino alla vittoria finale che consentirà ora di giocarsi la coppa lunedì sera a Genova contro il Città Giardino Marassi. Per l'Airole femminile si chiude così quella che è stata a tutti gli effetti la prima competizione ufficiale della sua storia, una manifestazione in cui le biancoverdi hanno mostrato ottimi spunti fino al raggiungimento delle prime storiche final four del club nella Coppa Italia regionale della Liguria: "Desideriamo ringraziare tutte le ragazze ed i coach Cristian Biancheri e Davide Trama - ha dichiarato il Presidente Stefano Ricci - per aver tenuto alto il nome dell'Airole in questa competizione. Diamo appuntamento dopo la sosta natalizia per l'inizio di un campionato di serie C in cui cercheremo di crescere ulteriormente." Complimenti giunti anche dalla Federazione Calcistica di Seborga storica partner dell'Airole presente a Savona con il DS Matteo Bianchini: "Ci congratuliamo con le ragazze ed i tecnici per aver ottenuto questo risultato dopo pochi mesi di attività. La squadra ha mantenuto inoltre intatto il fattore campo in un girone non facile cogliendo due ottime vittorie al PalaRoja fra cui quella davvero emozionante in rimonta all'esordio. Sicuramente un ottimo punto di partenza per il campionato che verrà".