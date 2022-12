Serata degli Auguri di Natale per il Lions Club Bordighera Otto Luoghi. Le foto

Atmosfera Natalizia per il Lions Club Bordighera Otto Luoghi nella location dedicata "Flipper di Sanremo". Il Presidente Fabrizio Condrò e il suo staff, guidato dalla cerimoniera in carica Mimma Espugnato de Chiara, ha organizzato una serata allietata da piacevoli sorprese.

Presenti Officer Distrettuali: il Segretario Distrettuale Luigi Amorosa, il Presidente di zona Giorgio Marenco ,Erika De Maria revisore dei conti Distrettuale, la Presidente del Lions Club Ventimiglia Liria Aprosio, il Past Presidente Enzo Costagliola di Polidoro. Ad onorarci con la sua presenza il Dott. Riccardo Borea responsabile della Pediatria Asl1 imperiese, sempre disponibile e attento alle iniziative dell'Associazione accompagnato dalla moglie Antonella.

Durante il discorso di apertura della serata Fabrizio ha interpretato il pensiero di ognuno di noi, facendoci riflettere sull'importanza dell'appartenenza alla Mission della nostra associazione. "Lions si nasce o si diventa? Fra di noi sicuramente c è una persona che è nata Lions. Una persona per cui mettersi a servizio del prossimo e del proprio club è naturale. Presidente per due lunghissimi e difficilissimi anni ha raggiunto ottimi risultati. Sempre disponibile, non ha mai negato il suo aiuto e consigli; ha particolarmente a cuore il service cani guida e durante i suoi anni di presidenza è riuscito nell' importante risultato di donare un "angelo a quattro zampe".

A nome del Club per questi motivi il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha conferito a Germano Pellegrino il riconoscimento Melvin Jones Fellow. Grande l'emozione provata da tutti nel vedere la profonda commozione di Germano che va a coronare un momento lionistico importante per sé e per tutto il club. Germano ha raccontato l'incontro con "l'angelo a 4 zampe" trasmettendo nei presenti il trasporto emotivo che l'ha portato ad essere determinato nella realizzazione di un service così significativo anche durante la pandemia.

Un ringraziamento personale da parte del Presidente alla socia Emanuela Surace fondatrice del club, per averlo presentato all'associazione, riuscendo così negli anni a vivere l'attività del club mettendosi quest'anno a disposizione come guida propositiva e concreta dello stesso. Amicizia e solidarietà, connubio perfetto per la pesca di beneficenza organizzata durante la cena animata da Mimma, Davide e Marina; grazie ai numerosi premi messi a disposizione dai soci sono stati raccolti 685 euro che verranno devoluti alla Fondazione Padri Somaschi.

Dopo scambi di auguri e convenevoli, gli ultimi ringraziamenti all'insegnante Beatrice Bedini, gentil consorte del Presidente, per aver realizzato a scuola con i bambini utilizzando il kit "mastro cartaio", donato alla Scuola Primaria di Bordighera di Via Pelloux, i biglietti di carta riciclata di Buon Natale sui pandorini Leo donati dal Presidente a tutti i presenti. Al sig. Libero, proprietario del ristorante, è stato consegnato il guidoncino del Club come simbolo di ringraziamento per la gentilezza, disponibilità e accoglienza nell' organizzazione della serata.

Il tocco finale della campana da parte del Presidente ha concluso la gradevole serata.