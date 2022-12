Antonio Federico è il nuovo segretario della ‘Lega - Salvini premier’ in provincia di Imperia

“Complimenti ad Antonio Federico, nuovo della segretario ‘Lega - Salvini premier’ per la provincia di Imperia, e complimenti a Monica Gatti, sfidante, per il clima di rispetto reciproco in cui si è svolto il congresso”. È quanto dichiara Edoardo Rixi, segretario Lega in Liguria, che spiega: “Due persone capaci che dimostrano la maturità della Lega in un territorio prossimo a importanti sfide amministrative. Un ringraziamento sentito va ai tanti militanti che hanno gremito la sala della Federazione Operaia di Sanremo in una domenica di dicembre”.