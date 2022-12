"118 Call Center?": l'Assessore Gratarola replica alla Cgil "Le parole vanno contestualizzate nel complesso"

"Le parole vanno contestualizzate nel loro complesso. ‘Call center’ non è una parolaccia, è un centro di chiamata ancorché in questo caso complesso perché si prende carico, in momenti drammatici per la popolazione, di tutta una serie di problematiche sanitarie allo scopo di fornire la migliore risposta possibile ai bisogni”.

Sono le parole dell'Assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola, in risposta alla Fp Cgil (QUI) sulle dichiarazioni relative alle centrali del 118, pronunciate dallo stesso Amministratore. “Accetto tutte le critiche – prosegue - ma venire accusato di avere scarsa considerazione per il personale del 118, che è stato per tantissimi anni il mio compagno di lavoro, è davvero fuori luogo”.

“È infatti grazie a tutti questi operatori – termina Gratarola - che il sistema emergenziale italiano regge ed è tra i più efficienti nei paesi sviluppati. Voglio poi ribadire che la razionalizzazione ligure delle centrali operative, ancorché non ancora definita per sedi, va nella applicazione di norme già presenti in altre regioni allo scopo di impiegare al meglio il personale a disposizione, cronicamente carente in questo periodo storico, in modo da mantenere attiva tutta la macchina dell'emergenza territoriale".