Sanremo: successo per la prima edizione di 'Cometa, Natale a Villa Ormond’ delle associazioni Talea e del Centro aiuto alla vita (foto)

Grande successo per la prima edizione di Cometa ‘Natale a Villa Ormond’ delle associazioni Talea e del Centro aiuto alla vita. Oggi oltre 500 persone hanno varcato i cancelli della Villa matuziana per partecipare a laboratori creativi, letture animate, giochi di gruppo, baratto dei giochi usati, racconti con l’arpa, alberi con i fiori e cioccolata calda. Tra loro anche la tennista Flavia Pennetta con i suoi bimbi.

“L'obbiettivo – spiegano gli organizzatori - è stato quello realizzare un ‘momento’ rivolto ai più piccoli all'insegna della magia, della gentilezza e dell'altruismo. Le attività sono state curate della scuola parentale ‘Dal saggio Gufo’, da tante associazioni, da artisti e comuni cittadini, che hanno sposato l'idea di mettere un atto una ‘rivoluzione’ dei buoni sentimenti: partecipare per donare attimi, momenti, sorrisi. Per realizzare questo bellissimo pomeriggio siamo stati supportati da ’Over Senior Residence Sanremo, che sorge dove un tempo vi era il tribunale ed oggi è una moderna ed elegante struttura dedicata agli Over 65 autosufficienti o con qualche limitazione,

Un particolare ringraziamento all’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi per la collaborazione e l’aiuto e al Direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata per aver donato 400 garofani, con cui i bambini hanno potuto realizzare un Albero di Natale magico. COMETA è donare! Donare tempo. Donare il sogno che a Natale (e non solo) possiamo essere tutti più buoni”.