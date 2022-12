Bordighera: appuntamento oggi con l'evento 'BordiChristmas' organizzato da Confcommercio

Tutto pronto per oggi per BordiChristmas durante la quale Bordighera si trasformerà nel villaggio natalizio del divertimento, dell’animazione e dello Shopping Natalizio.

Per questa domenica speciale Bordighera dalle ore 9.00 sino le ore 19.00 diventerà una grande isola pedonale e vedrà coinvolte le numerose attività dislocate lungo il percorso cittadino chiuso per l’occasione al traffico veicolare per agevolare gli acquisti di Natale e di fine Anno.

Organizzata dalla Confcommercio di Bordighera con il contributo della Regione Liguria Assessorato Agricoltura, e in collaborazione con il Comune di Bordighera, BordiChristmas è la manifestazione che si preannuncia coloratissima con spettacoli, musica animazioni e lo shopping.

L’isola pedonale, creata per l’occasione, attenderà i più piccoli davanti i Giardini del Palazzo del Parco,con i Gonfiabili, il laboratorio dei biscotti nel pomeriggio a cura del Ristorante La Cicala e Hotel Parigi Catering, il laboratorio dei libri a cura dell'Associazione pedagogica Steineriana di Vallebona, e all'animazione itinerante a cura dell'Associazione Iannatampè.

Sarà presente davanti i giardini del Palazzo del Parco l'Associazione Parmurelu D'Oru per le iscrizioni e le segnalazioni su nomi dei candidati per il Parmurelu D'Oru 2023. Presente lo stand Telethon. In Corso Italia sarà possibile degustare le tipicità enogastronomiche con il Mercatino del Gusto .

A fare da cornice il mercatino natalizio dell’artigianato, oggettistica ,e delle occasioni che sarà allestito lungo il percorso di via libertà e del budello, insieme a quello delle simpatiche bancarelle dedicate ai diversi settori merceologici nel resto del percorso pedonale.

Nell'ambito di BordiChristmas è previsto lo spettacolo ‘C'è musica in piazza’ a cura della BKM con l'esibizione di quattro gruppi musicali dislocati in diversi punti del centro cittadino, in Corso italia si esibiranno i ‘Timeout Bomband’, gli ‘Swingati’ e infine sempre in Corso italia il concerto a chiusura della giornata dei ‘Matis Industries Shok Edition’. E' prevista un'esibizione in mattinata nel centro storico a cura degli ‘Swinging & singing 4tet.