Badalucco: dopo due anni pandemia nel piccolo centro della Valle Argentina si respira la magia del Natale (Foto)

Badalucco ha messo il vestito di Babbo Natale, quasi a voler festeggiare l’uscita dalla pandemia, che negli ultimi anni aveva molto limitato le iniziative. Ieri sera nell’oratorio di San Francesco si è svolta la prima edizione del Concerto a lume di candela. Si tratta di una tradizione propria del mondo anglosassone, che prevede l’esecuzione di musiche classiche natalizie, esclusivamente a lume di candela. Per l’occasione la colonna sonora, riuscita e struggente è uscita dal violino di Volodymyr Baran e dal pianoforte di Maryca Mela.

In precedenza nella Piazza Centrale detta del Giardino del Parroco, era stata inaugurata la prima edizione del mercatino di Natale, con cui Badalucco vuole inserirsi in una tradizione italiana, che prevede gli appuntamenti delle bancarelle natalizie a Napoli e nelle cittadine del Trentino. Il mercatino è in corso ancora quest’oggi, nonostante il freddo intenso, mitigato da due bracieri a cielo aperto con legna da ardere.

In questa prima edizione che ha visto la presentazione di articoli caratteristici locali, come lo zafferano di Triora o la produzione artigianale di ceste e strumenti musicali, a Badalucco c’è ancora un liutaio, c’era anche una chicca, che strizza l’occhi agli ambientalisti. Si tratta della produzione di tappeti, bellissimi, pesanti , di colore avorio, prodotti esclusivamente, con il duro vello di una rarissima pecora.

“In località Binelle, sopra Montalto Ligure, siamo riusciti a far rinascere un allevamento di pecore brigasche - spiega Dafne, giovane olandese, trapiantata per amore in Italia – l'animale era minacciato dall’estinzione e solo nella zona brigasca della Francia ne esistevano pochi esemplari. Ora anche noi nel nostro piccolo, qui, abbiamo voluto dare un contributo. Nelle nostra stalla ci sono ora quaranta capi, inizio non da poco se pensiamo che in tutto gli esemplari di qui e di là del confine sono non più di duemila”.

In tutto il Comune c’è comunque un fil rouge improntato a rendere l’atmosfera dell’attesa gioiosa della natività. I vari quartieri di Badalucco, hanno fatto a gara per partecipare alla quarta edizione del Concorso natalizio promosso dal Comune , che prevede in relazione e ad un unico tema, quest’anno è “Villaggio di Natale”,l la partecipazione libera dei cittadini che, dopo aver registrato la loro adesione di almeno una decina di partecipanti, hanno allestito in angoli caratteristci delle varie contrade installazioni, che rientrano nel tema. Con una limitazione, non perentoria, poche luminarie, per questo anno.

Il rione vincitore sarà decretato da una giuria deambulante che nei giorni a ridosso dell’epifania, a suo insindacabile giudizio decreterà la migliore rappresentazione natalizia, più coerente con il tema. Di sicuro a vedere la ricchezza delle partecipazione c’è già un primo posto. La voglia di Natale, nonostante tutto, è tornata a camminare per i vicoli di Badalucco, con il profumo della legna bruciata e la voglia condivisa di girare pagina.