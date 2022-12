73° Festival di Sanremo: il rapper Salmo ospite della prima e dell'ultima puntata

Si aggiunge un altro super ospite alla 73ª edizione del Festival di Sanremo in programma dal 7 all'11 febbraio.

Lo ha annunciato lo stesso Amadeus durante l'edizione serale del Tg1: il rapper Salmo sarà ospite della prima e dell'ultima puntata.

Salmo si esibirà in collegamento dalla nave Costa Smeralda che sarà in rada durante la settimana della kermesse come da accordi con lo sponsor Costa Crociere.

Il rapper sardo era già opzionato nel 2020 come ospite e per un eventuale concerto sul palco in piazza Colombo. Poi fu lo stesso artista a declinare.