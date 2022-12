Sanremo: spedizione punitiva per questione di donne, il contendente finisce all'ospedale

E’ stata una vera e propria spedizione punitiva, quella messa a segno da tre persone, tra cui un noto imprenditore di Sanremo, nei confronti del rivale in amore. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, che sarebbero anche stati documentati da un video, registrato nel corso del pestaggio.

Una spedizione organizzata con dovizia di particolari, che ha visto il rivale colpito in diverse parti del corpo e poi finito in ospedale. Del caso si sta occupando la Polizia che ha arrestato due persone, ora rinchiuse in carcere.