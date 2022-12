CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 18 dicembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival della Canzone italiana

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (3D) – ore 16.30 – 20.30 - di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet – Azione/Avventura/Fantasy - "Il primo sequel del franchise Avatar vede l'azione spostata nel futuro, a circa dieci anni di distanza dal primo capitolo. Vediamo come Sully e la sua famiglia, ormai ingrandita, lottano ancora una volta per conservare la pace del pianeta Pandora…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.30 - 18.30 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

- IL RITORNO – ore 21.15 - di Stefano Chiantini - con Emma Marrone, Fabrizio Rongione, Diego Capretta, Luca Capretta, Lorenzo Ciamei - Drammatico - "Teresa, giovane donna che abita con Pietro in un quartiere periferico di una città del Lazio e il loro figlio di due anni, Antonio. Come molti ragazzi della stessa età, devono fare i conti con mancanza di lavoro e difficoltà economiche. Pietro poi non è propriamente la persona più affidabile e Teresa deve fare tutto da sola e dividersi tra lavoro, casa e figlio. I comportamenti di Pietro però mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, che le costa il carcere. Quando torna, ad accoglierla ci sono Pietro e Antonio, e la vita che ha lasciato dieci anni prima…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- PERFETTA ILLUSIONE – ore 17.00 - 19.00 - 21.15 - di Pappi Corsicato - con Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario, Sandra Ceccarelli, Ruggero Franceschini - Drammatico - "Toni conduce con la moglie Paola una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L’incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Le strade dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – ore 17.00 - 21.30 - di Marie Kreutzer - con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun - Biografico - "Impaurita dal trascorrere del tempo e dalla prospettiva di essere considerata non più bella come una volta, l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, detta Sissi, non vuole arrendersi all’evidenza e cercare di conservare ancora a lungo l’immagine pubblica che ha costruito pazientemente. Così, inizia a dedicare maggior cura al proprio aspetto fisico e, come prima scelta, deciderà di stringere sempre di più il suo corsetto, un indumento fondamentale del vestiario imperiale. Al di fuori dal palazzo, però, la sua rilevanza politica sta scendendo sempre di più, tanto da essere considerata soltanto una figura ormai superata. A questo punto, mentre appare inascoltata, Sissi lascia Vienna e inizia a viaggiare tra l’Inghilterra e la Baviera, alla ricerca della vitalità che conservava nella sua giovinezza. Ritrovando vecchi amanti e amici che non vede più da tempo, Sissi si sentirà come libera dall’etichetta cui è stata costretta. Prima di tornare in Austria, vuole imporre una sola condizione: evitare di essere dimenticata troppo presto…”

Voto della critica: ****

- L’UOMO SULLA STRADA – ore 19.15 - di Gianluca Mangiasciutti - con Lorenzo Richelmy, Aurora Giovinazzo, Astrid Casali, Elisa Lucarelli, Marit Nissen - Thriller - "Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell’assassino, Irene diventa una adolescente ribelle e introversa con l'unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele che è proprio l'uomo che era al volante dell'auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto si trasforma in amore. Irene completamente all'oscuro inizia ad aprirsi e confidarsi proprio con l'uomo a cui sta dando la caccia. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, qualcosa di inaspettato avviene…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VICINI DI CASA – ore 17.00 - 21.15 - di Paolo Costella - con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni - Commedia - "Roma. Giulio e Federica sono sposati da diverso tempo, ma la loro unione non è più idilliaca come un tempo. Non parlano quasi più di nulla se non per discutere animatamente: la situazione appare sinceramente irrecuperabile. Un giorno, decidono di invitare a cena i nuovi vicini di casa, Salvatore e Laura, che sono estremamente curiosi di conoscere. I due abitano nell’appartamento sopra al loro, e sembrano l’esatto opposto: sono passionali, focosi e affiatati. Dopo aver rotto il ghiaccio a tavola, Giulio e Federica si renderanno conto di invidiare parecchio i nuovi conoscenti i quali, avendo compreso la situazione di stallo che aleggia nella coppia più navigata, faranno una proposta decisamente audace: delle esperienze a quattro, attraverso cui ritrovare l’antica passione…”

Voto della critica: **

- CHIARA – ore 19.00 - di Susanna Nicchiarelli - con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani - Biografico - "Assisi, XIII secolo. Chiara ha diciotto anni e decide di scappare di casa in piena notte, con l’intento di raggiungere il suo caro amico Francesco. Quest’ultimo ha abbandonato a sua volta famiglia e ricchezze, per abbracciare una vita di rinuncia, povertà e preghiera, ma che sia dedicata a Gesù Cristo e ai bisognosi. Da quel momento, Chiara entrerà in un monastero, nonostante l’opposizione della sua famiglia. Si voterà alla carità, ma che sia reale, e non soltanto immaginata: per questo, rinuncerà alla clausura imposta per le donne che dedicano la loro esistenza al Signore e deciderà di stare tra la gente, proprio come Francesco. Questo susciterà la reazione dello Stato Pontificio, che già deve comprendere come affrontare le idee profondamente nuove di Francesco e del suo nuovo ordine. Anche Chiara, insieme ad altre giovani sorelle, si ergerà a riferimento per tutte coloro che vogliono servire Dio in maniera illuminata e rinnovata. Sarà l’avvio di una rivoluzione gentile…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.00 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****

- THE FABELMANS – ore 20.30 - di Steven Spielberg - con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Oakes Fegley - Drammatico/Biografico - "The Fabelmans è una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo tracorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman, un ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all'amore di sua madre per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte. Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- VICINI DI CASA – ore 16.15 - di Paolo Costella - con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni - Commedia - "Roma. Giulio e Federica sono sposati da diverso tempo, ma la loro unione non è più idilliaca come un tempo. Non parlano quasi più di nulla se non per discutere animatamente: la situazione appare sinceramente irrecuperabile. Un giorno, decidono di invitare a cena i nuovi vicini di casa, Salvatore e Laura, che sono estremamente curiosi di conoscere. I due abitano nell’appartamento sopra al loro, e sembrano l’esatto opposto: sono passionali, focosi e affiatati. Dopo aver rotto il ghiaccio a tavola, Giulio e Federica si renderanno conto di invidiare parecchio i nuovi conoscenti i quali, avendo compreso la situazione di stallo che aleggia nella coppia più navigata, faranno una proposta decisamente audace: delle esperienze a quattro, attraverso cui ritrovare l’antica passione…”

Voto della critica: **

- GLI OCCHI DEL DIAVOLO – ore 21.00 - di Daniel Stamm - con Virginia Madsen, Colin Salmon, Ben Cross, Jacqueline Byers, Christian Navarro – Horror/Thriller - " Il Vaticano riapre in tutta segretezza una scuola di esorcismo, in seguito a un’escalation di casi di possessione demoniaca: insegnare ai giovani sacerdoti la maniera per scacciare le oscure presenze potrebbe essere l’unica maniera per difendersi. Eppure, questa pratica è riservata soltanto agli uomini. Di questo si dispiace molto suor Ann, una giovane religiosa che è convinta di avere una vera e propria vocazione per gli esorcismi. L’unico a intravedere in lei tali potenzialità sarà però un professore, disposto a farle da mentore e a infrangere le regole. Infatti, le consentirà di assistere alle lezioni riservate ai sacerdoti, per poter apprendere come svolgere il rituale. Quando suor Ann incontrerà uno degli indemoniati, si ritroverà di fronte a una forza più potente delle sue abilità, tanto da infestare l’intero istituto. La sua anima sarà in pericolo, visto che il demone è strettamente legato al passato della suora…”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Doppia Programmazione

- IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – ore 16.30 - 18.30 - di Marie Kreutzer - con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun - Biografico - "Impaurita dal trascorrere del tempo e dalla prospettiva di essere considerata non più bella come una volta, l’Imperatrice Elisabetta d’Austria, detta Sissi, non vuole arrendersi all’evidenza e cercare di conservare ancora a lungo l’immagine pubblica che ha costruito pazientemente. Così, inizia a dedicare maggior cura al proprio aspetto fisico e, come prima scelta, deciderà di stringere sempre di più il suo corsetto, un indumento fondamentale del vestiario imperiale. Al di fuori dal palazzo, però, la sua rilevanza politica sta scendendo sempre di più, tanto da essere considerata soltanto una figura ormai superata. A questo punto, mentre appare inascoltata, Sissi lascia Vienna e inizia a viaggiare tra l’Inghilterra e la Baviera, alla ricerca della vitalità che conservava nella sua giovinezza. Ritrovando vecchi amanti e amici che non vede più da tempo, Sissi si sentirà come libera dall’etichetta cui è stata costretta. Prima di tornare in Austria, vuole imporre una sola condizione: evitare di essere dimenticata troppo presto…”

Voto della critica: ****

- THE FABELMANS – ore 21.00 - di Steven Spielberg - con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Oakes Fegley - Drammatico/Biografico - "The Fabelmans è una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo tracorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman, un ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all'amore di sua madre per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte. Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L’ULTIMO DESIDERIO – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 - di Joel Crawford, Januel Mercado - Animazione - "Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per l'avventura ha un prezzo da pagare: ha bruciato otto delle sue nove vite. Il gatto parte per un viaggio epico per trovare il mitico Ultimo Desiderio e ripristinare le sue nove vite…”

Voto della critica: ****





