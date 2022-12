Calcio. Eccellenza, l'Albenga in nove cade a Imperia: i nerazzurri vincono 2-0

IMPERIA - ALBENGA 2-0 (81' Cassata, 95' Minasso)

95' la chiude Minasso entrato al posto di Cassata. La capolista in nove uomini perde il secondo match del suo campionato

90' cinque minuti di recupero

81' la sblocca Cassata al termine di un'azione insistita. Imperia in vantaggio

80' rosso a G. Graziani anche lui come Sogno a gioco fermo per proteste. Albenga in 9 che mette dentro Mariani per Di Salvatore

72' bomba di Sancinito, Radu ci mette una pezza

66' nell'Albenga entra Grandoni per Garibbo

64' giallo a G. Graziani. Nell'Imperia esce Saviozzi entra Gandolfo. Ci prova subito dopo il cambio Jebbar ma Radu respinge

59' Favara per Gargiulo negli ospiti

55' errore di Sancinito che perde palla al limite della sua aera, ma Thomas Graziani si fa ipnotizzare da Cella

53' primo cambio: nell'Albenga De Sousa per Beluffi

inizia la ripresa

Finisce il primo tempo con Taddei che di testa sporca i guantoni di Radu. Nella ripresa l'Imperia inizierà con l'uomo in più

47' doppio giallo a Sogno e Albenga in dieci. Espulso per una scorrettezza a gioco fermo

45' ammonito anche Sogno: l'arbitro sta lasciando correre molto nei duelli fisici ma è anche abbastanza severo nel giudizio con i cartellini

41' arriva anche il primo cartellino per l'Imperia: giallo a Giglio per fallo su Gabriele Graziani

32' Sogno vicino al gol: ripartenza ingauna e il numero nove che cerca di piazzarla all'incrocio senza successo

30' squadre lunghe ora. L'Albenga ha allentato la pressione nerazzurra ma non riesce ancora a essere incisivo in avanti. Primo giallo del match per Barisone

19' l'azione offensiva dei padroni di casa inizia a farsi insistente

14' il primo tiro in porta è di Jebbar, con la palla che passa alta sopra l'incrocio

9' si gioca praticamente nel fazzoletto di centrocampo. Prime timide prove per allungare la manovra da parte di entrambe

1' inizia il match. Prima del fischio d'inizio, osservato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihailovic

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Jebbar, Giglio Cassata, Campelli, Saviozzi. A disp. Bova, Gandolfo, Plando Fatnassi, Lanteri, Morchio, Minasso, Ardissone, Moro. All. Bocchi.

ALBENGA: Radu, Gibilaro, Barisone, Garibbo, Moi, Gargiulo, Beluffi, G. Graziani, Sogno, T. Graziani, Di Salvatore. A disp. Scalvini, Fazio, Massa, Favara, Campari, De Boni, Mariani, De Sousa, Grandoni. All. Buttu.

ARBITRO: Faye di Brescia.