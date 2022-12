Scambio di auguri per Natale fra la Protezione Civile provinciale e i Vigili del fuoco

Nella sede della Protezione civile comunale di Taggia si è tenuto un incontro per lo scambio di auguri in vista del Natale fra le squadre del Coordinamento provinciale della Protezione Civile della provincia di Imperia e i Vigili del fuoco. Ad ospitare e organizzare l'appuntamento la presidente del Coordinamento Alessandra Cerri, aiutata dai suoi validissimi volontari.



L'occasione è stata utile anche per fare il punto sulla situazione relativa alla gestione degli interventi e in particolare a quelli riferiti all'Antincendio boschivo, coordinati dai Vigili del fuoco. Per i Vigili del fuoco erano presenti, fra gli altri, il vice comandante provinciale Alessandro Giribaldi e il Sostituto direttore Antincendi Giacomo Manno.