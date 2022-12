Imperia: consegnate le medaglie di benemerenza per ‘Il tempo della gentilezza’ della Croce Rossa locale

Si è svolto questa mattina dalle 10.30, presso la Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, in Via Trento 3, l’inaugurazione del Nuovo Magazzino che verrà utilizzato per lo stoccaggio e la distribuzione degli aiuti alimentari che ogni settimana vengono distribuiti alle famiglie assistite dal Comitato. È stata, inoltre, inaugurata un'autovettura, una Fiat Grande Punto,.

L’evento è stato l’occasione per consegnare la Medaglia di Benemerenza “Il Tempo della Gentilezza” nella classe di Bronzo al Vicepresidente della Camera dei deputati On. Dott. Giorgio Mulè con la seguente motivazione: «In segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio ed assoluta abnegazione durante l'emergenza pandemica da SARS-COV-2, dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2020, palesando inoltre alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell'Associazione della Croce Rossa».

Non potendo partecipare per impegni istituzionali il Vicepresidente della Camera dei Deputati ha inviato al Presidente Cav. Giuseppe Giannattasio e a tutti i Volontari del Comitato di Imperia le seguenti parole: «Gentilezza è una parola di cui tutti conoscono il significato ma che nella nostra quotidianità sta diventando sempre più desueta. E' per questo motivo che la benemerenza di cui mi insignite oggi mi riempie di gioia e mi fa emozionare: "Il Tempo della Gentilezza" è un'attestazione che avrei voluto ricevere direttamente dalle mani dell'infaticabile Giuseppe Giannattasio condividendola fisicamente con gli altrettanto infaticabili e altruisti volontari del Comitato della Croce Rossa di Imperia.

Sono molto orgoglioso di sapere della realizzazione del nuovo magazzino per gli aiuti agli indigenti che avete realizzato con sacrificio e anche se oggi, a causa di pressanti e improrogabili impegni istituzionali, non mi è possibile essere presente. lo ci sono con il cuore e conto di farlo anche in presenza appena mi sarà possibile. Vi ringrazio per questo vostro riconoscimento e vi sono ancor più grato per tutto quello che avete fatto durante i lunghi mesi della pandemia di Covid19 e per tutto ciò che fate ogni giorno. Un caloroso abbraccio a tutti!».

Sono state consegnate poi le Medaglie di Benemerenza anche a coloro che hanno sostenuto il Comitato e le sue attività per tutto il periodo pandemico: a Lorenzo Ferrari, a Marita Perotto Ghi, all’Associazione “Il cuore di Martina”, al Presidente del Rotary Club Imperia Saul Convalle, alla Rotary Club Sanary Bandol, ha ritirato il Dott. Giuseppe Musso e per la Rotary Fondation distretto 2032 il Dott. Carlo Amoret. Alla Confraternita di San Martino. Alle ditte San Lorenzo S.p.A. consegnata al Sig. Ernesto Zotta Amministratore delegato Gruppo Vezza, alla Pietro Isnardi 1908 e alla Fratelli Carli S.p.A. che non hanno mai fatto mancare loro aiuto per sostenere la grandissima richiesta di aiuti alimentari sopraggiunta in pandemia.

Si è proseguito con le consegne delle Medaglie di Benemerenza “IL TEMPO DELLA GENTILEZZA” nella classe di Bronzo a tutti i Volontari, ai Dipendenti, uomini e donne di Croce rossa che con spirito di abnegazione e grande impegno non hanno fatto mancare il loro aiuto a tutta la cittadinanza.

Il Presidente Regionale Dott. Maurizio Biancaterra, presente alla cerimonia, è intervenuto con queste parole: «La pandemia ha cambiato le Vostre vite, ma non ha fermato il Vostro IMPEGNO nell’aiutare le persone, le Vostre COMUNITÀ e le persone PIÙ FRAGILI. Vi siete dedicati agli altri, sempre con gentilezza volontari in prima linea nella lotta al Covid-19, attenti alle solitudini e alle fragilità frutto delle conseguenze socio-economiche del virus Avete colto i bisogni del vostro territorio e avete offerto risposte concrete collaborando con le Istituzioni e le altre Associazioni».

Un ringraziamento speciale da parte del Consiglio Direttivo, di tutti i Volontari e Dipendenti, delle Infermiere Volontarie e il Corpo Militare Volontario di CRI di Imperia è stato alla fine conferito al Presidente Giuseppe Giannattasio, che ha saputo governare e gestire il Comitato di Imperia con vero spirito di Umanità ogni giorno.