Vallecrosia: oggi pomeriggio all'oratorio Don Bosco spettacoli di magia dedicato ai più piccoli

La magia arriva all’oratorio Don Bosco di Vallecrosia con il mago Papillon che terrà uno spettacolo dedicato ai più piccoli oggi pomeriggio dalle 15,30.

Presenti anche numerosi giochi come luna park con premi vari e per il palato non possono mancare cioccolata calda, pop korn, zucchero filato e per i grandi vin brulé. Per finire, arriverà Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini che potranno imbucare la loro letterina nella cassetta postale dedicata.

Un pomeriggio ricco di allegria all’oratorio Don Bosco in un atmosfera natalizia dedicata a tutti.