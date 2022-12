Pallacanestro: bella vittoria esterna per il Blue Ponente Basket sul parquet del Celle Varazze

CELLE VARAZZE-BLUE PONENTE BASKET 54-72 (11-16, 14-19, 11-17, 18-20)

CELLE VARAZZE: Palmieri A. 16, Trenta G. 14, Recagno G. 10, Trenta L. 10, Omet (cap.) M. 2, Recagno A. 2, Artengo G., Cipollini C., Gravante A., Luciano A. - All.: Trenta D.

BPB: Lo Piccolo A. 44, Boretti J. 10, Genovese A. 6, Petroncari A. 6, Andreini (cap.) L. 4, Garibbo T. 2, Appendino L., Degl'Innocenti A., Ognibene F., Terrile L. - All.: Archimede E. - Ass.: Scilletta A.

Arbitri: Ciccangeli L., Vozzella S.

Partita dai due volti: il Blue Ponente inizia bene in difesa ma in attacco si esegue poco con troppe soluzioni affrettate, e infatti il primo quarto si chiude in sostanziale equilibrio a punteggio relativamente basso.

Nel corso della partita anche l'attacco si scioglie un po', migliora la fluidità di gioco e si chiude il terzo quarto con un buon vantaggio che può essere amministrato nell'ultima frazione di gioco.

Risultato positivo prima della pausa natalizia, ma occorrerà più concentrazione, più calma e migliore esecuzione dei giochi al rientro, per poter contendere il risultato alle prime due del girone e raggiungere le posizioni di testa.