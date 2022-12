'atleta della Pallamano San Camillo Riviera Imperia Chiara Repetto convocata tra le Primule Azzurre della Nazionale giovanile

Continua il momento positivo della pallamano imperiese. Dopo i successi delle squadre senior sia maschile che femminile nella vicina Francia nei rispettivi campionati dipartimentali, è arrivata la convocazione per giovanissima, ala sinistra, Chiara Repetto per la nazionale azzurra di categoria.



"E' un bel successo sia per l'atleta che per noi come società - ci riferisce il dirigente Piero Torielli - dopo uno stage di tre giorni a Salerno questo sabato ha già esordito segnando due reti nella partita di esordio contro il Sassari". La Federazione Italiana di pallamano ha formato una squadra under 17 con il nome 'Primule Azzurre' inserendole nel Campionato Under 20 in modo da farle fare esperienza per i prossimi impegni internazionali di categoria. La squadra è sotto la direzione tecnica dell'esperta Ljiliana Ivaci. A livello giovanile la società del capoluogo ha già dato diverse atleti ai colori azzurri come, Nico Bianco, Alessandro Bonavera, Antonella Maglio, Debora Ginulla e Giuia Repetto.