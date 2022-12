Domenica scorsa, serata degli auguri natalizi per il lions club Sanremo Matutia. Le foto

Domenica 13 dicembre i soci del lions club Sanremo Matutia si sono riuniti al ristorante 'Ittiturismo M/B Patrizia' per la classica cena degli auguri che ha raccolto un folto numero di lions, famigliari, amici e graditissimi rappresentanti comunali.

Come i soci hanno fatto il loro ingresso nel locale hanno avuto la gradita sorpresa di vedere i tavoli, elegantemente preparati ed infiorati, denominati con le più celebri arie natalizie, dopo qualche minuto per i formali saluti hanno preso posto ed il cerimoniere Davide Verrando ha preso la parola porgendo un saluto ai presenti e leggendo la composizione del tavolo presidenziale evidenziando la presenza di tutte le cariche lionistiche e comunali. Erano al tavolo d onore il Pres di zona Giorgio Marenco, Rossella Gazzolo, la presidente del club Roberta Rota, il vice Sindaco Costanza Pireri, l’assessore alla cultura Silvana Ormea, il past presidente Gianni Ostanel, il presidente Incaming Alessandra Solerio, il socio Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera, accompagnato dalla moglie Ethel Moreno consigliera del comune di Sanremo. La presidente Roberta Rota quindi con un tocco di campana ha aperto ufficialmente la serata rivolgendosi affettuosamente a soci ed amici augurando loro un lieto Natale ed esprimendo la sua gioia per una così ricca partecipazione. Molto gradita la presenza del Presidente del club Nice-Arenas, con noi gemellato, signora Andree Roux con il marito coi quali ci siamo amabilmente ritrovati dopo la lunga pausa covid!!

Dopo un’ottima cena allietata da una musichetta prettamente natalizia sono stati consegnati i pandorini dei Leo e, a chi ne ha fatto richiesta, attribuite le palline decorate dagli orafi savonesi per la LCIF. La socia Alessandra Solerio ha ricordato che in data 5 gennaio avrà luogo alle ore 17.30 al Casinò l’ultimo concerto con l’orchestra sinfonica per il progetto ”Centro giovanile diffuso di aggregazione“.

Si è evidenziato dall’O.D. addetto l’ultimo service ”Burraco” per la Fondazione concluso con successo e, con rammarico, la serata ha avuto termine dopo tanti flash per immortalare attimi di amicizia e di gioiosa compartecipazione.

Lions club Sanremo Matutia (addetto stampa M.L.Ballestra)