Vallecrosia verso le elezioni amministrative, ecco i possibili candidati a Sindaco della prossima tornata elettorale

In vista delle prossime amministrative, a Vallecrosia si prevede ancora un possibile scontro tra l’attuale sindaco della città della famiglia Armando Biasi, che probabilmente si ricandiderà per proseguire i progetti iniziati in questi quattro anni di mandato, e Fabio Perri di Fratelli d’Italia, che ha già iniziato come consigliere comunale di minoranza una ‘lotta’ contro i progetti portati avanti da Biasi, soprattutto per fermare il cantiere in via Don Bosco.

Sono iniziati i preparativi in vista delle prossime elezioni politiche e a Vallecrosia si prevede una campagna elettorale rovente tra i possibili candidati sindaci.

Si vocifera anche di una possibile candidatura di Mirko Valenti di Fratelli d’Italia ed è probabile che vi sarà pure un candidato che rappresenterà il Pd visto che ha iniziato a radunare persone per creare una lista. Non si esclude che il candidato possa essere il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada. Nelle ultime settimane, infatti, si vocifera che, in citta, vi è stato un grosso attivismo da parte di Quesada per mettere insieme un gruppo di persone da coinvolgere in un 'attivismo alternativo'.