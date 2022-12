Sanremo: una cinquantina di scacchisti si danno battaglia al Museo Civico, tantissimi i giovani (Foto)

Una cinquantina di iscritti si daranno battaglia per tutta la giornata, sotto la guida del maestro Paolo Formento e dell’istruttore Ferdinando Mongelli, al torneo di scacchi in corso di svolgimento al Museo Civico di piazza Nota.

Si tratta del primo torneo ‘semi lampo’ della città dei fiori, per riprendere il percorso che si era interrotto, unendo però la potenza degli scacchi con la bellezza dei monumenti della nostra città. Il torneo si svolge nella sala consiliare del ‘600, con gli scacchisti della Liguria che si sfideranno in 8 partite. Moltissimi i giovani con età compresa tra 7 anni e 14 anni. “Questo fa ben sperare – dicono gli organizzatori - che la provincia di Imperia possa ricominciare a fornire forti giocatori per le nazionali. Il circolo degli scacchi di Sanremo, grazie aiuto del circolo di Imperia, vuole riprendere a riscrivere la storia degli scacchi con la città. Ed il motto della sala consiliare ‘Fortitudo in Adversis’ (nella avversità la forza) è diventato anche il motto di questo torneo”.

Nel 1930, lo ricordiamo, è stato giocato a Sanremo uno dei più importanti (se non il più importante) torneo scacchistico della storia. Partite entrate nelle enciclopedia internazionale del nobile gioco, in relazione alla presenza di 16 maestri di scacchi, dal 16 gennaio al 4 febbraio 1930, provenienti dall'Europa e dalle Americhe, tra cui il campione del mondo. Si riunirono a Sanremo, in Italia, per giocare al primo torneo internazionale del famoso casinò. I partecipanti al round robin erano Alexander Alekhine, Aron Nimzowitsch, Efim Bogoljubov, Akiba Rubinstein, Rudolph Spielmann, Savielly Tartakower, Geza Maroczy, Milan Vidmar, Edgar Colle, Hans Kmoch, Frederick D. Yates, Karl Ahues, Roberto Grau, Mario Monticelli, Massimiliano Romi e Jose Joaquin Araiza-Munoz.