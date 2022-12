Sanremo protagonista del Natale polacco a Roma: l’ambasciatore Anders “Andate a visitare la città dei fiori”

La città di Sanremo e il Festival della Canzone italiana sono stati protagonisti del Natale polacco a Roma. In vista di questa festa, infatti, i polacchi di tutto il mondo si incontrano per l’“Oplatek”, un’antica tradizione natalizia in cui ciascuno offre agli altri un pezzetto di pane non lievitato in segno di condivisione.

Durante l’incontro, all’Ambasciata di Polonia in Italia è stata inaugurata una mostra dedicata a Anna German, l’unica cantante polacca che si sia esibita finora sul palco del Festival. Questa mostra è stata organizzata dall’associazione Totus Tuus e co-finanziata dal governo della Repubblica di Polonia nell’ambito del programma ‘Polacchi all’estero 2022’. Tra le foto della mostra, sono anche presenti alcuni scatti del giornalista Carlo Alessi di Sanremo News, mentre altre immagini storiche provengono dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.

Nelle scorse settimane, alla German è stata dedicata una targa affissa a Sanremo presso la chiesa della Madonna Nera di Czestochowa (QUI), alla presenza del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, e dell’ambasciatore di Polonia in Italia, Anna Maria Anders. E proprio l’ambasciatore Anders, in occasione dell’incontro natalizio in ambasciata a Roma, ha ricordato la sua recente visita in città: “Sono stata a Sanremo per inaugurare la targa dedicata a Anna German e ho avuto anche la possibilità di visitare il famoso Teatro Ariston”, ha detto la Anders, davanti ad un centinaio di diplomatici, prelati,manager e cittadini polacchi che vivono e lavorano in Italia. “E’ stata una straordinaria esperienza! Consiglio a tutti di fare una visita alla città di Sanremo, anche per vedere la targa della German e il bellissimo Teatro Ariston”.

Durante la visita dell’ambasciatore Anders, una foto storica della cantante Anna German mentre si esibisce sul palco del Festival di Sanremo nel 1967 è stata consegnata nelle mani del direttore dell’Ariston, Walter Vacchino. “Gli siamo molto grati perché ci ha assicurato che questa foto sarà inserita nell’esposizione permanente sul Festival che è presente negli ambienti del teatroa disposizione del pubblico”, ha detto Aleksandra Zapotoczny, presidente dell’associazione Totus Tuus e ideatrice della targa per la German e della mostra in ambasciata a Roma. “Questa esposizione all’interno dell’Ariston racconta tutta la straordinaria storia del Festival: fino ad oggi mancava però l’immagine della nostra famosa cantante,che presto sarà ricordata insieme agli altri grandi protagonisti”.