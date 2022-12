Un successo l’European Blind Football League allo Zaccari, soddisfatta la Polisportiva Vallecrosia Academy

È riuscito l’European Blind Football League allo Zaccari a Camporosso. La Polisportiva Vallecrosia Academy ha infatti ospitato, presso la sua struttura, la prima tappa del Champions League di Calcio Non Vedenti andata in scena sabato scorso.

“A nome della società desidero ringraziare la famiglia Di Malta e la società Sanremo Calcio Non Vedenti che hanno pensato a noi per coadiuvarla nell’organizzazione dell’evento e nell’ospitalità presso le nostre strutture allo Zaccari a Camporosso. È stato un grande piacere aver accolto questa loro richiesta” - commenta il direttore tecnico della Polisportiva Vallecrosia Academy Francesco Lapa - “E’ stata per me un’esperienza importantissima che ho avuto la possibilità di trasferire ai nostri piccoli e grandi ragazzi che hanno seguito con grande entusiasmo l’evento”.

Ha inaugurato la manifestazione l'esibizione del violinista ucraino Volodymyr Baran. Sono poi scese in campo tutte le squadre che si sono affrontate in diversi incontri durante la giornata: ASDD Roma, Romania, Royal National College, Dortmund BvB, ASD Liguria Calcio e Cecifoot Charleroi.

“Sicuramente è stata un’esperienza molto importante, che ha visto protagonisti calciatori non vedenti che hanno dato dimostrazione a tutti noi, profani di questo tipo di attività, della qualità, della voglia e dell’entusiasmo con il quale hanno affrontato le partite e la bellissima giornata di sport” - sottolinea Lapa - “Più che aver assistito ad incontri con delle persone che portano disabilità mi è parso di assistere a prestazioni messe in atto da persone con super abilità. Da come hanno gestito il campo e da come hanno giocato, mi hanno fatto intendere che sono persone super abili nell’affrontare questo tipo di sport attraverso le difficoltà da non vedenti”.

L’evento è stato un successo. “C’era una cornice di pubblico entusiasta intorno alla manifestazione. L’organizzazione della società Sanremo Non Vedenti, da noi coniugata, è stata perfetta. Gli ospiti che sono stati accolti nella maniera più cordiale e affettuosa possibile, erano soddisfatti” - fa sapere Lapa - “Un ringraziamento a nome della società che rappresento va anche ai comuni di Camporosso e di Vallecrosia per il patrocinio concesso alla manifestazione, ai volontari, alla famiglia Di Malta, all’associazione Non Vedenti di Sanremo e alla miriade di persone della Polisportiva Vallecrosia Academy, che ogni qual volta che viene richiesto il proprio intervento si dimostrano sempre pronte e abili nel sostenere qualsiasi cosa gli venga chiesta. Un grazie particolare va alla nostra segreteria, a tutti i dirigenti, ai genitori e soprattutto ai ragazzi che in fasce orarie differenti, quando non erano impegnati in varie gare, si sono recati presso il nostro impianto per assistere a questi incontri. Ancora grazie a tutti e mi auguro che questa prima tappa sia solo l’inizio di un percorso al fianco della Sanremo Calcio Non Vedenti con la quale instaurare, anche in futuro, una collaborazione per quanto riguarda l'organizzazione di attività per non vedenti a carattere locale, nazionale ed internazionale”.