Sanremo: Gianluca Mager e Matteo Arnaldi ieri alla festa di Natale del Circolo Tennis Matuzia (Foto)

Si è svolta ieri, al Tennis Sanremo di corso Matuzia, la festa di fine anno del circolo con la premiazione dei più giovani atleti del club.

In questi giorni sono ben 6 i tennisti professionisti che si stanno allenando sui campi alla Foce di Sanremo: Fabio Fognini, Matteo Arnaldi, Andrea Pellegrino, Gianluca Mager, Matteo Gigante e Giovanni Fonio. Il circolo, sede della ‘Accademia Sanremo Tennis Team’, dimostra una volta di più la capacità di creare nuovi campioni ed attirare quelli esistenti.

La festa, che ha visto la partecipazione del presidente del circolo Riccardo Civarolo, dei maestri e dell’intero staff, ha visto la premiazione dei migliori allievi della scuola tennis, che hanno potuto incontrare i campioni che hanno scelto il circolo Tennis per la loro preparazione invernale. Al termine non è mancato il brindisi per augurare un buon Natale e uno straordinario 2023.