Calcio: il difensore Youssef Nouri torna alla Sanremese, sarà a disposizione per il prossimo match

Torna alla Sanremese il difensore 21enne Youssef Nouri. Ha infatti già vestito lo scorso anno la casacca biancoazzurra, collezionando 32 presenze.

Quest’anno ha giocato la prima parte del girone di andata a Casale (9 presenze). In nerostellato aveva già militato nella stagione 20/21. In D ha vestito anche la maglia azzurra del Chieri mentre in precedenza, in Eccellenza, ha giocato anche nel Canelli.

In difesa può essere impiegato da laterale sia sulla destra che sulla sinistra, mentre lo scorso anno a Sanremo è stato utilizzato da esterno anche in attacco. Nouri ha firmato il contratto che lo lega di nuovo alla Sanremese, si è allenato con i compagni e sarà disponibile già nella prossima gara interna di mercoledì al Comunale con lo Stresa Vergante. Ha scelto il numero 25.