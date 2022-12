Calcio: terreno impraticabile per neve, rinviata all'11 gennaio la gara tra Gozzano e Sanremese

La gara tra Gozzano e Sanremese, inizialmente in programma per domani, è stata rinviata a causa delle abbondanti precipitazioni nevose cadute in queste ore sul Piemonte e in seguito alla relativa impraticabilità del terreno di gioco dello stadio D'Albertas.



Il match, valido per la diciottesima giornata di andata, sarà recuperato mercoledì 11 gennaio alle 14.30.