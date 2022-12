"Basta pagare per curarsi", Cittadinanzattiva Imperia aderisce alla giornata di mobilitazione nazionale

"La Rete Sos Salute Pubblica Liguria, considerata la sostanziale continuità tra la legge di bilancio 2023 e le politiche degli ultimi anni, l’accentuazione di regressioni non solo politiche, ma anche culturali e ideologiche che considerano il bene comune e collettivo una potenziale minaccia e un limite alle libertà individuali, li subordinano al libero mercato compromettendo gravemente lo stato sociale e l’uguaglianza tra le persone, ritiene urgente impegnarsi per un ampio fronte unico contro l’attacco sempre più forte ai diritti collettivi, alla salute, all’ambiente, alla giustizia sociale, all’emergenza climatica e invita tutti a garantire la propria presenza e il proprio contributo alla costruzione di un’ampia convergenza. In questa cornice politica sottoponiamo all’attenzione generale la rilevanza che assume la progressiva destrutturazione del servizio sanitario pubblico e invitiamo tutte e tutti al presidio che si terrà domani a Genova dalle 10 in Largo Pertini in occasione della giornata di mobilitazione nazionale che vedrà una manifestazione a Roma della Rete nazionale salute e iniziative contemporanee in varie regioni" - fa sapere Cittadinanzattiva Imperia.

"In Liguria anni di disinvestimenti hanno impoverito il SSN: le gravi carenze creano profonde disparità nell'accesso alle cure. Le conseguenze di scelte politiche dissennate ricadono sui lavoratori della sanità che si ritrovano oggi in una situazione ancora peggiore rispetto all’inizio della pandemia, ricadono su cittadini e pazienti che si vedono negare e rinviare terapie anche oncologiche, prestazioni e interventi a causa della chiusura di reparti, delle intollerabili liste di attesa, della grave carenza di personale sanitario. Situazione che lede gravemente il diritto alle cure, colpisce maggiormente chi non può permettersi prestazioni private e accelera il processo di svuotamento del SSN a vantaggio del privato. Ora basta" - sottolinea.

"Rivendichiamo la riapertura di tutti i servizi sanitari chiusi o ridotti per il Covid, l’eliminazione dell’intramoenia ed il potenziamento delle prestazioni pubbliche per la riduzione dei tempi di attesa; l’assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, pubblica, efficiente, per ogni fascia di età, integrata con l’assistenza sociale; la prevenzione, il monitoraggio e la rimozione degli inquinanti negli ambienti di vita e di lavoro; l’assunzione del personale pubblico necessario a garantire salute e risposte adeguate ai bisogni sociosanitari della popolazione. La salute è per tutti. Riprendiamoci la salute e la sanità pubblica" - conclude.

"A quasi 3 anni dallo scoppio della pandemia Covid-19, nulla è cambiato rispetto alle condizioni sindemiche che hanno permesso che il virus colpisse più duramente chi vive discriminazioni di classe, genere, disabilità, etnia, status migratorio, condizione abitativa e così via. La pandemia infatti ha reso evidente che le disuguaglianze sanitarie sono determinate dalle disuguaglianze sociali e ambientali che ovunque colpiscono maggiormente la salute di chi subisce situazioni di svantaggio. In Italia la crisi pandemica ha posto con forza sotto gli occhi di tutti/e non solo le carenze del SSN, ma i limiti strutturali di questo modello di sanità, da decenni resa sempre più simile ad un'azienda che subordina al profitto la prevenzione e la salute delle persone. Le “riforme” e i tagli dei vari governi hanno favorito il sostegno pubblico alla sanità privata, causato chiusura di ospedali, di presidi territoriali, carenza di assunzioni e un depotenziamento costante a fronte di una popolazione sempre più fragile. Al modello di sanità fondato sul profitto e sulle prestazioni figlio delle logiche del libero mercato noi contrapponiamo un concetto di salute olistico: la salute non è solo assenza di malattia ma una condizione di benessere fisico, psicologico e sociale complessivo. La cura non è l'eliminazione della patologia, ma soprattutto la prevenzione delle condizioni nocive che producono malattie, per raggiungere il benessere complessivo della persona. La lotta per la salute è anche la lotta per un lavoro stabile e sicuro, per un salario dignitoso, per il diritto alla casa per tutti/e, per migliori condizioni di vita, contro il carovita, l’inquinamento, la devastazione ambientale, le speculazioni edilizie, le infrastrutture inutili. E mentre si continuano a smantellare la sanità territoriale, a chiudere gli ospedali e i presidi sanitari, a non assumere il personale sanitario e a depotenziare il Servizio pubblico, si continua a finanziare la guerra e le spese militari a discapito della spesa sociale e ad attuare politiche fiscali che aumentano l’ingiustizia. Abbiamo perciò scelto di scendere in piazza il 17 dicembre in concomitanza della votazione della finanziaria per rivendicare una sanità pubblica, universale, gratuita, non aziendalizzata e non privatizzata" - dice la Rete Sos Salute Pubblica Liguria.