Taggia: da oggi la Brigata Taurinense è cittadina onoraria, oggi la cerimonia in Consiglio comunale (Foto e Video)

E’ stata conferita questa mattina, nell’ambito del Consiglio comunale solenne di Taggia, la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito Italiano. L’iniziativa nata ed espressa dal sindaco Mario Conio lo scorso ottobre, vuole essere un omaggio alla grande unità militare che in più occasioni ha mostrato vicinanza e grande supporto al nostro territorio durante le emergenze.

La cittadinanza onoraria è stata conferita nell’anno del 70° anniversario della fondazione della Brigata Taurinense e nel 150° del Corpo degli Alpini. Per quest’ultima occasione il comune di Taggia è stato quest’anno tappa della grande ‘Staffetta Alpina’ che ha collegato Ventimiglia a Trieste, passando per una serie di luoghi storici o significativi per le Truppe Alpine dell’Esercito, come piazza Tiziano Chierotti.

“Per rinsaldare il legame – ha detto il Sindaco Conio - e tributare loro il giusto onore, ho proposto il conferimento della cittadinanza onoraria del nostro Comune ai nostri Alpini della Brigata Taurinense. Con i suoi reparti e reggimenti è sempre presente al fianco della nostra comunità. L’ultima occasione è stata la rimozione dell’ordigno bellico, rinvenuto nel torrente Argentina lo scorso maggio, ad opera del 32° Reggimento Genio Guastatori; ma numerosi sono stati gli interventi in nostro aiuto anche in passato. Per queste ragioni abbiamo proposto il conferimento della cittadinanza onoraria”.

“Inoltre – prosegue il primo cittadino - un profondo legame unisce il territorio tabiese alla Brigata Alpina Taurinense, con particolare riferimento al 2° Reggimento Alpini. Era infatti il reggimento del compianto Caporalmaggiore Tiziano Chierotti, originario di Taggia e caduto in Afghanistan il 25 ottobre 2012". Per l’occasione era presente il Generale Nicola Piasente, comandante della Taurinense, e il Colonnello Massimiliano Fassero, comandante del 2° Reggimento Alpini.

La Brigata Alpina oggi conta 5mila unità tra uomini e donne provenienti da tutta Italia, per otto reparti: 2° Reggimento Alpini a Cuneo, 3° Reggimento Alpini a Pinerolo, 9° Reggimento Alpini a L’Aquila, 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, 32° Genio Guastatori a Fossano, Reggimento Nizza Cavalleria a Bellinzago Novarese, Reggimento Logistico a Rivoli, Reparto Comando a Torino.

Dopo il Consiglio Comunale, in via Paolo Boselli, alla presenza delle autorità Civili e Militari, e dell’Associazione Nazionale Alpini di Imperia, un picchetto del 2° Reggimento Alpini renderà omaggio ai caduti di tutte le guerre. E’ stato anche allestito in piazza Tiziano Chierotti uno stand espositivo di mezzi e materiali militari, nell’ambito del quale il personale del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna - attualmente impegnato in Liguria nell’operazione Strade Sicure - e del 32° Reggimento Genio Guastatori, hanno illustrato alla cittadinanza le capacità operative della Brigata Alpina Taurinense.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i genitori di Tiziano Chierotti ma anche il Questore, Giuseppe Felice Peritore, il Consigliere regionale Marco Scajola, il Generale Marcello Bellacicco e le massime autorità militari della città e della provincia.

Queste le parole del Generale Nicola Piasente, comandante della Taurinense, dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria: “Universalmente conosciuta per le sue coste pittoresche, la Liguria è in realtà costituita da montagne per oltre l'80 per cento del territorio, tanto da essere stata da sempre una delle tradizionali zone di reclutamento delle Truppe Alpine dell'Esercito. Ad anni dalla costituzione del Corpo degli Alpini, avvenuta giusto 150 anni fa, venne infatti formato il battaglione ‘Pieve di Teco’, composto da giovani reclute liguri e perciò scherzosamente chiamato battaglione ‘anciua’ (acciuga), senza are i successivi battaglioni ‘Valle Arroscia’ e ‘Monte Saccarello’. Non pochi gli eroi liguri del Corpo, come il valoroso Generale Antonio Cantore, genovese di Sampierdarena, caduto sui monti della Grande Guerra o il Sottotenente Alberto Picco, uno dei protagonisti dell'impresa del Monte Nero nel 1915, fondatore e giocatore dello Spezia Calcio, il cui stadio porta il suo nome. Nella Seconda Guerra Mondiale troviamo le penne nere liguri in prima linea sul fronte orientale con la Divisione Cuneense, nel 1° Reggimento Alpini (la cui gloriosa Bandiera di Guerra rivive oggi nei ranghi della Brigata Taurinense), che meriterà la Medaglia d'Oro al Valor-Militare per lo straordinario spirito di sacrificio e il coraggio mostrato nei tragici e sanguinosi combattimenti sul Don, nel rigido inverno 1942-1943”.

“Anche nel recente passato non mancano gli esempi di abnegazione, con il sacrificio di due uomini del 2° Reggimento di Cuneo durante l’operazione Nato in Afghanistan: gli Alpini Giorgio Langella (nato ad Imperia e caduto in azione il 26 settembre 2006) e Tiziano Chierotti (nato a Sanremo il 7 ottobre 1988 e caduto il 25 ottobre 2012). Rimanendo al presente, anche se la Liguria non è sede di reparti alpini, ne ospita tuttavia le attività addestrative ed è teatro di diverse operazioni della Brigata Alpina Taurinense che garantiscono la sicurezza del territorio e delle sue comunità. In primis ‘Strade Sicure' che, sotto la guida del 1° Reggimento Artiglieria da montagna, vede in questo momento centinaia di Alpini contribuire alla sicurezza dei cittadini in numerose località della Regione, al fianco delle Forze dell'Ordine; poi l'opera degli specialisti del 32° reggimento Genio Guastatori, i quali rimuovono ogni anno centinaia di residuati bellici, alcuni dei quali ad elevata pericolosità come la bomba d'aereo da 1000 libbre della Seconda Guerra Mondiale ritrovata proprio a Taggia qualche mese fa e resa inoffensiva al termine di un intervento complesso e portato brillantemente a termine dalla Taurinense in stretta e positiva collaborazione con tutte le istituzioni locali, per alleviare i rischi e i disaggi per i cittadini”.

“Non si contano poi gli interventi dei reparti della Brigata a sostegno della popolazione, ogni volta che si sono verificate drammatiche calamità naturali, come le alluvioni avvenute nell'ultimo decennio. Il 2022 è stato un anno importante per le Truppe Alpine dell'Esercito, che insieme all'Associazione Nazionale Alpini, hanno celebrato il loro 150° anniversario, attraverso un ricco programma di eventi e manifestazioni che hanno coinvolto anche la Liguria. Da Ventimiglia è partita a inizio luglio la grande Staffetta Alpina conclusasi un mese dopo a Trieste, dopo aver toccato luoghi significativi della storia del Corpo, come il Sacrario della Cuneense al Col di Nava e Pieve di Teco, e dopo aver fatto tra l'altro tappa a Imperia e Taggia per onorare i Caduti delle missioni internazionali. Sempre in estate gli Alpini hanno scalato 150 cime di tutta Italia, una per ogni anno di vita del Corpo, e la Taurinense ha schierato nell'imperiese, in Alta Valle Arroscia, le compagnie del 2° Reggimento di Cuneo, che hanno realizzato le ascensioni del Monte Fronté e del Monte Saccarello, partendo dal campo base allestito a Nava, nel comune di Pornassio”.

“Il 2022 si chiuderà con il concerto di Natale della Fanfara della Brigata – termina il Generale - che si terrà a Genova il 20 dicembre, nel quadro di una tournée in Piemonte, Liguria e Abruzzo, dove operano o risiedono i nostri Reggimenti. La Fanfara si era peraltro esibita anche a San Remo la scorsa estate, nell'ambito delle celebrazioni del settantennale della Taurinense e del 150° delle Truppe Alpine dell'Esercito. Il tutto sempre grazie al sostegno delle istituzioni locali e delle Sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini. Esiste e resiste dunque un legame stretto tra la Liguria e gli Alpini, che la Brigata Taurinense - erede delle tradizioni dei battaglioni liguri - continua a coltivare concretamente sul campo, nel solco di una storia che ha sempre visto gli Alpini in armi e in congedo presenti e attivi sul territorio e in favore delle sue belle comunità”.