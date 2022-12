Arma di Taggia: cade da solo in via del Piano, soccorso e trasportato in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 13, in via del Piano ad Arma di Taggia. Un uomo, alla guida del proprio scooter, ne ha perso il controllo per l’asfalto viscido ed è caduto, senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Sanremo Soccorso e gli agenti della Polizia Municipale. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale a Sanremo, in codice giallo di media gravità.

(Foto del nostro lettore Gianfranco)