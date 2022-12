Arma di Taggia: domani allo 'Spazio Conad' la raccolta di cibo per i gatti randagi

Domani, per tutto il giorno, al ‘Pet Store’ di Arma di Taggia (all’interno del parco commerciale Spazio Conad), verrà allestita una raccolta di cibo per i gatti e gattini randagi, in collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo.

Il randagismo continua ad aumentare, nonostante le campagne di sterilizzazione messe a disposizione da alcuni comuni e dall’Asl. Questo importante aumento è causato dal sempre più numeroso abbandono e dalla superficialità di chi sempre più spesso adotta un gatto ma poi per disattenzione lo perde.

“Cosa resta – evidenzia la Lega del Gatto - a questi poveri gatti al freddo in strada? Un pasto, una pappa che possa fargli superare l’inverno. I volontari non si dimenticano mai dei loro amici animali ed ogni giorno portano a loro un gesto d’amore. Abbiamo bisogno anche di un vostro gesto d’amore: Venite a donare anche solo una scatoletta”.