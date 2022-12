Target: 'La Bottega del Caffè', l’innovazione nel rispetto della tradizione

La Bottega del Caffè nasce nel 2016 da un’idea di Gilberto Chessa. Il negozio si trova a Imperia in Via Cascione 17, qui i clienti possono trovare capsule e cialde per il caffè ma anche dolci e caramelle sfuse.

La passione del titolare per il caffè nasce nel 1996 quando lavorava come dipendente presso una ditta molto conosciuta a Imperia, la Coffee System. Successivamente Gilberto inizia a lavorare come tecnico di distributori automatici e nel 2016, sempre affiancato dalla moglie, decide di aprire una sua attività.

Le difficoltà che il titolare ha dovuto affrontare per aprire la sua bottega sono state sicuramente tante ma con dedizione e passione è riuscito negli anni a realizzare il suo sogno. Avendo lavorato fin da giovanissimo in questo ambito, Gilberto Chessa non ha grosse difficoltà a scegliere i prodotti più validi per il suo negozio. L’aspetto di questo lavoro che da sempre ha colpito il titolare è il contatto diretto con i clienti che giorno dopo giorno riesce a fidelizzare grazie alla sua gentilezza e alla sua professionalità. La bottega dispone inoltre della consegna a domicilio. Di notevole importanza per il negozio l’elegante allestimento, l’innovazione continua dei prodotti e la conoscenza sempre più dettagliata del titolare sulle nuove tipologie di caffè.

Con il tempo la bottega è riuscita ad avere una crescita organica, soprattutto grazie al famoso “passaparola”, supportato ovviamente da pubblicità e canali social. Il progetto futuro di Gilberto Chessa è quello di investire sempre di più in pubblicità su internet e sui social network ma allo stesso tempo di mantenere il rapporto diretto con i suoi clienti di sempre.

____________________________________________________

Gilberto Chessa è stato uno dei protagonisti presenti allo stand ad "OliOliva" della Confartigianato della provincia di Imperia, con la quale viene realizzato il progetto di questa rubrica. Durante gli eventi di "Caffè con gli Artigiani", centinaia di clienti hanno potuto contare anche sul caffè delle capsule che si possono quotidianamente trovare presso il suo negozio assieme ai diversi modelli di macchine del caffè.