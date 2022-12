Calcio non vedenti: ottimo avvio a Camporosso per la European Blind Football League, la prima Champions (Foto)

La prima Champions League di calcio non vedenti, la European Blind Football League, è partita con i fuochi d'artificio che hanno inaugurato e dato il via alla manifestazione tenutasi sabato allo Zaccari di Camporosso subito dopo l'esibizione del violinista ucraino Volodymyr Baran.

“Uno sforzo organizzativo notevole - afferma Matteo Sistu dirigente della squadra sanremese - portato avanti dalla Liguria Calcio Non Vedenti, più di venti volontari e tanti piccoli sponsor: Tengo a ringraziare il Vallecrosia Academy e la Croce Azzurra, il cui supporto logistico è stato inestimabile”.

“Un momento unico per la storia di questo sport, un esperienza unica al mondo realizzata dalla collaborazione europea tra le varie squadre di club, vera fucina di grandi talenti" chiosa il Presidente Giancarlo Di Malta. Dal punto di vista sportivo, dopo le prime due gare disputate, parte a punteggio pieno solo la belga Charleroi, mentre restano in fondo alla classifica, per ora, le due italiane in gara. Sotto le partite disputate:

Roma-Romania 0-0

Royal National College-Dortmund BvB 1-1

Liguria Calcio-Cecifoot Charleroi 1-2

Romania-Dortmund BvB 0-3

Liguria Calcio-Royal National College 0-7

Cecifoot Charleroi-Roma 4-0

Per una classifica che resta ancora molto corta considerando le altre 8 gare ancora da disputare:

Cecifoot Charleroi 6 punti

Royal National College e Dortmund BvB 4

Romania e Roma 1

Liguria Calcio 0

Il capocannoniere è l'asso spagnolo in prestito allo Charleroi, Antonio Martin Gaitan, con 4 realizzazioni. Tutte le partite sono state trasmesse in diretta streaming e commentate da Gerson Maceri e Flavio Di Malta. Possono essere riviste QUI. Il prossimo appuntamento sarà a Bucarest, in Romania, sabato 11 marzo.