Calcio: concluso il rapporto sportivo tra l'Imperia e il centrocampista Valentino Cassini

Si è concluso il rapporto sportivo tra Valentino Cassini, centrocampista classe 2002, in prestito dall'Ospedaletti, e la Ssd Imperia. A comunicarlo è la stessa società sportiva che così acconsente alla richiesta del giocatore di terminare il prestito e di tornare al suo club di appartenenza. “Ringraziandolo per l'impegno profuso nel suo periodo in neroazzurro, la Ssd Imperia augura a Valentino Cassini il meglio per il proseguimento della sua carriera”.