Taglio del nastro per il Centro Servizi Unico di Arte di Imperia. Marco Scajola: “Un progetto innovativo” (Foto e Video)

Taglio del nastro per il Centro Servizi Unico all'utenza di Arte Imperia : la struttura sorge nell' ex Consorzio Agrario di piazza Ricci , nel cuore di Porto Maurizio . Il progetto, finanziato da Regione Liguria con un milione di euro , nasce, appunto dalla collaborazione sinergica tra Enti ed è volto alla creazione di una rete di servizi legati al fabbisogno abitativo della cittadinanza fragile.

All’interno del Centro Servizi all’Utenza verrà aperta anche la Nuova Agenzia sociale per la Casa, che potrà dare risposta a tutto il bisogno abitativo che non può essere coperto dall’ERP. Il ruolo di Arte sarà quello di costruire e alimentare la fiducia, svolgerà il ruolo di broker tra coloro che hanno seconde case sfitte e quella cittadinanza che non si può permettere di locare un immobile ai prezzi di mercato ma non ha i requisiti per accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica.

Si prevede di attivare nel Centro Servizi per l’Utenza anche uno Sportello per disabili e uno Sportello antiviolenza agevolando gli utenti in modo che possano trovare un aiuto anche rispetto a questi problemi che hanno spesso risvolti legati all’autonomia abitativa. Nel Centro troveranno spazio liberi professionisti, come avvocati e psicologi, che forniranno gratuitamente all’utenza fragile assistenza legale e psicologica principalmente per problemi legati alla casa, alla persona, alla famiglia. Inoltre, è arrivata comunicazione che è stato vinto un bando Interreg per realizzare all’interno del Centro uno sportello polivalente per supportare gli utenti di ARTE Imperia nella ricerca di lavoro.

Sottolinea l’assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola: “Negli ultimi sette anni abbiamo lavorato per innovare le politiche abitative di Regione Liguria, coniugando rigenerazione urbana con la coesione sociale. Abbiamo investito oltre 13 milioni di euro in Provincia di Imperia per mettere in atto un importante programma di recupero e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica nell’ambito del quale sono contemplati interventi di recupero degli alloggi di ERP, la riqualificazione energetica degli edifici, la riqualificazione di aree degradate e progetti innovativi. Il Centro Servizi all’Utenza, per il quale Regione Liguria ha investito 1 milione di euro, rappresenta un passaggio ulteriore per migliorare il servizio erogato all’utenza, grazie alla creazione di un welfare aggregato”.

L’idea alla base del progetto, infatti, è la “Qualità dell’abitare”, che si traduce nell’offerta di servizi qualitativi, che coniughino la dimensione abitativa con la qualità sociale, puntando sulla mediazione dei conflitti, attivazione di reti di sostegno per inquilini in difficoltà e attività di formazione/informazione e comunicazione sociale.

“Un’azione importante – prosegue Scajola - che coniuga riqualificazione urbana e sociale grazie al recupero di un immobile in disuso nel centro di Porto Maurizio, l’Ex Consorzio Agrario, che è stato realizzato in soli nove mesi. Un intervento di riqualificazione atteso da tempo, che ha permesso di realizzare un centro servizi per l’utenza innovativo, che può essere esportato come modello nel mondo delle politiche abitative. Grazie all’erogazione di un’ampia gamma di servizi, le fasce più deboli della popolazione saranno supportate sia nella ricerca di un’abitazione, sia nel migliorare la qualità di vita. Quindi, la funzione di ARTE non è solo di gestione amministrativa di immobili, ma si amplia in ‘gestione sociale’ in sinergia con i Servizi Sociali e con l’Azienda Sanitaria Locale. La riqualificazione dell’area prevede altri interventi di rilievo: la realizzazione di un parcheggio multipiano ed un progetto di ERP (edilizia residenziale pubblica) ‘diffuso’, grazie all’acquisizione da parte di ARTE Imperia di 17 alloggi a libero mercato, nell’area di Porto Maurizio. Un modello a livello nazionale, che nasce da una nuova visione di edilizia e di programmazione urbanistica, che abbandona la realizzazione di edifici periferici e distribuisce gli alloggi popolari sul territorio, favorendo la coesione sociale. Un progetto innovativo realizzato grazie alla collaborazione sinergica tra Regione Liguria ed ARTE Imperia”.

Interviene il sindaco di Imperia Claudio Scajola: “Per Imperia l'inaugurazione del nuovo Centro Servizi di ARTE è doppiamente significativa. Innanzitutto perché si riporta all'onore che merita una delle costruzioni più belle della città, qual è l'ex Consorzio Agrario, dove tra non molto troverà sede panche il nuovo Comando Vigili del Comune. E poi, soprattutto, si mettono in condizione gli utenti di ARTE, che sono molti in tutta la Provincia, di avere un rapporto di maggiore collaborazione e vicinanza con l'Ente, accedendo a servizi più moderni”.

Conclude Antonio Parolini, Amministratore Unico di ARTE Imperia a: “Un intervento che va nella direzione di offrire sempre più servizi all'utenza di ARTE e non solo andando ad interpretare i bisogni delle persone più fragili. Un sistema di Welfare aggregato che supporti gli utenti non solo per I problemi legati all’abitazione, ma per una sfera più ampia: dall’assistenza legale a quella psicologica, al supporto per trovare un lavoro. L'intervento di riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario ha previsto un investimento di oltre un milione di euro da parte di Regione Liguria, una ristrutturazione importante che ha ricadute positive per il centro storico di Porto Maurizio”.