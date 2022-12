Convegno di Arte Imperia, riflettori puntati sull'abitare innovativo. Parolini: "Stop ai quartieri ghetto" (Foto e Video)

Dopo l'inaugurazione del Centro Servizi all'Utenza, di stamattina in piazza Ricci, Arte Imperia ha organizzato, all'Auditorium della Camera di Commercio , il convegno dibattito intitolato "L'arte dell'abitare: le città visibili e invisibili".

A introdurre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme al sindaco di Imperia Claudio Scajola, all'assessore regionale Marco Scajola, al presidente nazionale di Federcasa Riccardo Novacco e al presidente di Arte Antonio Parolini.

Il convegno è centrato sull'esperienza del Gruppo G 124 creato da Renzo Piano - spiega si propone di mettere in evidenza l'importanza di quello che lo stesso architetto genovese definisce il "rammendo delle periferie e delle strutture urbane" cercando di riqualificarle attraverso gli interventi edilizi di risanamento, recuperandole in un contesto dove la funzionalità, la presenza di una efficace rete di servizi sul territorio e la realizzazione di spazi di socializzazione siano tutti aspetti da coniugare all'insegna della qualità dell'abitare e anche del concetto del 'bello'. Una chiave di lettura per un'urbanistica che interessa anche e soprattutto l'edilizia residenziale pubblica e i cittadini-assegnatari, e che guarda alle città come spazi dove le aree di degrado devono essere progressivamente ridotte puntando a un completo riassorbimento di esse in un tessuto urbano sempre più a misura delle esigenze del cittadino

Questi temi, nel corso del convegno sviluppati inizialmente dall'ingegnere Leo Piraccini, appunto del "Gruppo G 124 di Renzo Piano - Le città da rammendare" e dagli interventi del presidente onorario dell'Istituto nazionale di Urbanistica architetto Stefano Stanghellini, del presidente dell'Ance Liguria ingegner Emanuele Ferraloro, della docente dell'Università di Genova architetto Giorgia Tucci, del presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Liguria ingegner Giovanni Rolando, del dirigente di Arte Imperia avvocato Grazia Ricca, della presidente dell'Ordine degli assistenti sociali della Regione Liguria dottoressa Claudia Lanteri, del direttore di Psicologia dell'Asl 1 Imperia dottor Roberto Ravera e della dottoressa Eleonora Perobelli dell'Università Bocconi.

“Regione Liguria negli ultimi sette anni è impegnata in progetti che coniugano la Rigenerazione Urbana con la coesione sociale: dal Centro Servizi all’Utenza, inaugurato questa mattina, realizzato all’interno dell’edificio dell’ex Consorzio Agrario, che è stato completamente ristrutturato, che consentirà di erogare servizi integrati agli utenti di ARTE Imperia, alla riqualificazione del quartiere Gallardi a Ventimiglia”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola durante il convegno organizzato da Regione Liguria e Arte Imperia "Le città visibili e le città Invisibili", che si è tenuto presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Imperia. Il tema dell’evento è stato l’Urbanistica come strumento fondamentale per ricucire gli aspetti sociali.

“Il convegno organizzato oggi con ARTE Imperia - aggiungono il presidente Toti e l’assessore Marco Scajola - vuole essere un momento di divulgazione e confronto con esperti in vari ambiti legati alla “Qualità dell’abitare”, una visione che abbiamo adottato e che stiamo realizzando, introducendo concetti innovativi, come l’Edilizia Residenziale Pubblica diffusa sul territorio. Non più quartieri ghetto, impattanti anche dal punto di vista urbanistico, ma alloggi inseriti nel contesto cittadino, che agevolino anche una maggiore coesione sociale. Il primo obiettivo era quindi quello di cambiare l’approccio in un momento di cambiamento così importante, dal Pnrr alla rigenerazione urbana, penso alla Diga di Begato per arrivare alla riqualificazione del quartiere Gallardi di Ventimiglia”.

“Ringraziamo - ha concluso l’assessore Scajola - i relatori che sono intervenuti oggi, mettendo a disposizione le loro competenze. Infine, un ringraziamento a FederCasa, che ha scelto Imperia come sede per l’assemblea nazionale che si terrà domani, è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”.

“ARTE Imperia ha deciso di organizzare questo convegno - commenta l’Amministratore Unico di ARTE Imperia Antonio Parolini - su tematiche che ci stanno a cuore e sulle quali siamo impegnati da anni. Sono soddisfatto che relatori di caratura internazionale, come il G124 di Renzo Piano e la SDA Bocconi, siano venuti a portare la loro esperienza ad Imperia. E’ stato un lavoro oneroso, ringrazio tutti i dipendenti ed i collaboratori di ARTE Imperia per l’impegno profuso per realizzare l’evento e Regione Liguria per il supporto costante”.

“Ancor di più nel post pandemia - conclude il sindaco di Imperia Claudio Scajola - è emersa la necessità di ripensare gli spazi delle nostre città e la qualità dell'abitare i centri urbani e le periferie. Molti dei progetti del PNRR, anche da parte del Comune di Imperia, hanno questa finalità, perché è ormai chiara la necessità di mettere in sinergia le politiche urbanistiche con quelle sociali. C'è da fare molto sul piano del disagio abitativo per dare risposta a vecchie e nuove fragilità. Una città moderna non può che essere una città solidale, capace di far sentire parte della comunità chi è stato a lungo ai margini”.

Durante il Convegno sono intervenuti anche il presidente nazionale di Federcasa Riccardo Novacco, l'ingegner Leo Piraccini, del G124 Renzo Piano - Le periferie da rammendare, il presidente onorario dell'Istituto nazionale di Urbanistica architetto Stefano Stanghellini, il presidente dell'Ance Liguria ingegner Emanuele Ferraloro, il docente dell'Università di Genova architetto Giorgia Tucci, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Liguria ingegner Giovanni Rolando, il dirigente di Arte Imperia avvocato Grazia Ricca, la presidente dell'Ordine degli assistenti sociali della Regione Liguria dottoressa Claudia Lanteri, il direttore di Psicologia dell'Asl 1 Imperia, dottor Roberto Ravera e la dottoressa Elena Perobelli dell'Università Bocconi.

Sono stati affrontati i temi del recupero edilizio, della rigenerazione urbana ed i suoi riflessi nel tessuto sociale.